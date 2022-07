Shakespeares "Julia und Romeo" einmal ganz anders in Haiger

Shakespeare steht kopf: Bei "Julia & Romeo" geht es turbulent zu. Foto: Dreseler/Bruchwerk-Theater

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Die Geschichte des berühmtesten Liebespaars der Weltliteratur wird neu erzählt, und das am Marktplatz in Haiger. Am Samstag, 30. Juli, ab 20 Uhr bringt das "tollMut-Ensemble" des Siegener Bruchwerk-Theaters den Shakespeare-Klassiker "Julia & Romeo" auf die Bühne in Haiger. Dabei wurde die Tragödie aus der Renaissance eigenwillig interpretiert, wie schon die im Titel des Stücks vertauschten Namen erahnen lassen.

Mit Blick auf die heutige Zeit mit jugendlichen Protesten und dem Ukraine-Krieg wurde der Fokus der Handlung verschoben: Es geht nicht nur um eine tragische Liebesgeschichte, sondern auch um jugendlichen Ausbruch. Der Eintritt für die Aufführung ist frei.

Freier Eintritt für das

Lkw-Auflieger-Stück

Rund 50 Mitwirkende realisieren mit Projektleiter David Penndorf das Stück, mit dem die Gruppe Open Air durch die Region tourt. Die Hauptrollen sind mit Leona Scholl (Julia Capulet) und Adrian Serban (Romeo Montague) besetzt.

MUSIKALISCHER "SOMMER IN DER STADT" Unter dem Motto "Sommer in der Stadt" spielen an fünf Sonntagen jeweils zur Kaffeezeit kleinere Bands und/oder Solisten auf dem Haigerer MarktplatzDie Bands nutzen die Bühne von "live in Haiger", davor werden Bierzeltgarnituren aufgebaut. Der Eintritt ist frei. Das Programm dauert etwa von 15 bis 17.30 Uhr. Den Auftakt am Sonntag, 31. Juli, bestreiten "Die Zerzausten" (Christoph Stoll, Selina Bärwald) sowie Stefan Röger von der Dillenburger Band "Cellar 4".

Die lange Teamliste, darunter auch Zuständige für Maske, Stunts, Bühnenbild und Tanzchoreografie, zeigt, mit wie viel Herzblut an der Inszenierung gearbeitet wurde. "Wir wollen den Staub von dem 400 Jahre alten Text fegen und nach jener Liebe suchen, die auch heute noch unsere Herzen rasen lässt", heißt es auf der Webseite des Theaters . Der Inhalt von Shakespeares Klassiker um Krieg und Liebe ist bekannt: In Verona herrscht Bürgerkrieg. An der Spitze des Konflikts stehen die verfeindeten Familien Capulet und Montague. Ausgerechnet die Kinder der unversöhnlichen Patriarchen verlieben sich - ein Streich des Schicksals mit tödlichen Folgen.

Brachialromantik

statt Liebesgesäusel

Für Liebesgesäusel interessiert sich Regisseur David Penndorf vom "tollMut-Ensemble" des Bruchwerk-Theaters in seiner Inszenierung allerdings nicht, sondern er setzt auf Brachialromantik. In Zeiten von jugendlichen Protesten gegen das Erbe der Erwachsenengeneration und einem Krieg mitten in Europa lohne es sich, den Text mit anderen Augen anzusehen, sagt er. "Schließlich geht es nicht bloß um eine tragische Teenagerromanze, sondern auch um den Versuch von Selbstbestimmung zwischen den Trümmern, die der Stolz der Älteren hinterlässt."

Entsprechend "unangepasst" soll auch die Inszenierung werden, wie auch der Spielort verrät: Penndorf setzt "Julia & Romeo" auf einem Lkw-Auflieger in Szene.

Seit 2019 nimmt sich das Theater moderne Stoffe vor. Das Theater wird nicht nur von professionellen Produktionen getragen. In der Theaterwerkstatt, der zweiten Säule, entstehen ehrgeizige Projekte mit Amateuren, die in ihrer Freizeit fürs Theaterspiel brennen.