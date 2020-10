Sicherheitstechnik verhindert Einbruch

Meist gelangen Diebe durch die Fenster ins Haus. Foto: Silvia Marks

Haiger (red). Dass professionelle Sicherungen an Fenstern ein unüberwindbares Hindernis für Einbrecher sein können, hat eine Familie "Am Köppel" in Haiger erfahren. Zwischen Sonntag und Montag versuchten Ganoven in das Gebäude einzudringen. Sie scheiterten an den von den Besitzern nachträglich angebrachten Sicherungen. Zu dieser Lösung hatte den Haigerern der kriminaltechnische Berater der Dillenburger Polizei im Rahmen einer Schwachstellenanalyse geraten.

"Richtig montiert - funktioniert!" Mit diesen Worten kommentiert Kriminalhauptkommissar Michael Michel das Scheitern der Einbrecher. Er hatte der Familie zu den technischen Umbauten an den Fenstern geraten.

Der Hauptkommissar weiter: "Viele Hausbesitzer unterliegen dem Irrglauben, dass die Einbrecher meist über die Haustür eindringen. Sie investieren dort in entsprechende Sicherungen. Die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik zeichnen jedoch ein ganz anderes Bild und machen deutlich, dass die Täter in 80 bis 90 Prozent der Fälle über rückwärtige Fenster oder die Terrassentüren einsteigen."

Den Hausbesitzern in Haiger hatte der Polizist zu einer mechanischen Nachrüstung auf der Scharnierseite geraten. Die Griffseiten wurden mit Stangenschlössern gesichert.