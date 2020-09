Siegens Kulturhaus Lÿz startet in eine etwas andere Spielzeit

Haustechniker Dirk Schmidt (l.) und "Kultur!Büro."-Leiter Jens von Heyden freuen sich auf das Publikum. Personalisierte Platzkarten, zertifizierte Luftreiniger, flexible Leitsysteme, reduzierte Sitzplatzanzahl und Hygienevorkehrungen sollen für einen sicheren Theaterbesuch imKulturhaus Lÿz in Siegen sorgen. Foto: Kulturhaus Lÿz

Siegen (red). An diesem Wochenende startet das Kulturhaus Lÿz in die neue Spielzeit. Wenn am Samstag, 20 Uhr, die Gäste zur Lesung mit Claudia Michelsen vor dem Glasfoyer stehen, erwartet sie ein Abend, der coronabedingt als gewohnt beginnen wird.

Damit trotz der Sicherheitsregeln der Spaß bei den Zuschauern nicht zu kurz kommt, hat sich das Team des "Kultur!Büro.s" in enger Abstimmung mit dem Kreis-Gesundheitsamt einiges einfallen lassen:

Tickets

Um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten, wurde ein neues, platzgenaues Ticket-System eingeführt. Beim Kauf wird jede Eintrittskarte mit Namen und Adresse des Nutzers personalisiert. Sollte das Ticket von jemand anderem genutzt werden, muss und kann es um-personalisiert werden. Am besten Karten im Vorverkauf - etwa unter www.lyz.de oder Telefon 02 71-73 33 24 48 - kaufen und personalisieren, das erspart Warten an der Abendkasse.

Einlass

Eine Stunde vor Beginn sind die Türen zu "Schauplatz" oder "Kleines Theater Lÿz" geöffnet. Am Einlass werden die Tickets, ob traditionell aus Papier, im "Wallet" oder als Mail auf dem Handy vorgezeigt, mit einem Lesegerät berührungslos gescannt.

Abstand

Im Lÿz-Foyer führt ein Wegeleitsystem zu Gastronomie, Garderobe, Toiletten und Theatersaal, in den Gängen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die Sitzplatzanzahl ist reduziert, jede zweite Reihe bleibt unbesetzt.

Pausen

Die Veranstaltungen werden möglichst, wenn möglich, ohne Pausen stattfinden. Falls produktionsbedingt Pausen notwendig sein sollten, werden die Zuschauer gebeten, sitzen zu bleiben.

Gastronomie

Das "Hinz und Kunst" im Lÿz hat bereits zwei Stunden vor, aber auch stets nach jeder Veranstaltung geöffnet und kann nach dem Einlass direkt vom Glasfoyer aus durch eine Zwischentür besucht werden.

Aerosole

Im Gebäude gilt Maskenpflicht. Die Maske darf nur am Sitzplatz im Saal abgenommen werden.

Die Belüftungsanlage sorgt - auch im Heizungsmodus - für Frischluft und Luftaustausch in den Veranstaltungssälen und im Foyer. Zusätzlich wurde ein neues, zertifiziertes Luftreinigungssystem im Kulturhaus installiert.

