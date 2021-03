Sigmar Gabriel zeichnet Lotus in Haiger aus

Das Haigerer Unternehmen Lotus GmbH & Co. KG hat das Siegel "Top Job Arbeitgeber" erhalten. Foto: Conny Tuech

HAIGER - Die Lotus GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Haiger und Niederlassungen in Kassel und Arnsberg gehört zu den "besten Arbeitgebern Deutschlands". Auf Basis einer wissenschaftlich erhobenen Mitarbeiter- und Managementbefragung zeichnet die Zentrum für Arbeitgeberattraktivität GmbH (zeag) alljährlich die attraktivsten Arbeitgeber des deutschen Mittelstandes aus.

Dem Servicedienstleister Lotus bescheinigten die rund 60 Mitarbeiter "ausgezeichnete Arbeitgeberqualitäten". Dafür wurde das Unternehmen von Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel, Schirmherr des Wettbewerbs, mit dem "Top Job-Siegel 2021" prämiert.

Bereits zum dritten Mal ging die Auszeichnung an das Familienunternehmen. Nach Angaben von Geschäftsführer Thomas Möller gehört zu den Grundsätzen des Unternehmens die Verpflichtung, offen, respektvoll und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Die Firmenleitung lasse den Mitarbeitern viel Raum für eigenverantwortliches Arbeiten.

Sonderurlaub für privates, soziales Engagement

Sie schaffe Gelegenheiten, Ideen einzubringen und zu verwirklichen. So befassten sich interdisziplinär Mitarbeiter-Teams mit der Strategieumsetzung. Ein Nachwuchsförderprogramm gehöre ebenso zu den Angeboten wie Modelle für duales Studieren und fachliche Weiterbildungen. "Zahlreiche Auszubildende finden sich heute in Führungspositionen wieder", sagt der Geschäftsführer.

Auch der Vereinbarkeit von Beruf und Familie widme Lotus viel Aufmerksamkeit, heißt es von zeag. Flexible Arbeitszeiten ohne Kernzeit und "Mobile Office" trügen zu einer ausgewogenen Work-Life-Balance bei. Zudem profitierten Beschäftigte von Benefits, darunter ein Firmenkindergeld und eine Altersvorsorge. Besonderen Wert lege das Unternehmen auf gesellschaftliches Engagement: "Durch unsere Kultur hat die Übernahme von sozialer Verantwortung einen hohen Stellenwert", sagt Möller.

Für soziale Aktivitäten im Privatbereich gewähre das Unternehmen Mitarbeitern Sonderurlaub. Zudem organisiere die Firma gemeinsam mit dem Betriebsrat regelmäßig Spendenaktionen für soziale Projekte.