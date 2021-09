Silberne Ehrenplakette für den TSV Steinbach

Eine illustre Runde: Die Vorstandsmitglieder Roland Kring (l.) und Andreas Engel (r.) mit (v.l.) Ulrich Hermanni, Dirk Moos, Frank Scheid, Arndt Pulverich und André Philippus, die für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt werden. Foto: TSV Steinbach

HAIGER-STEINBACH - "Die Turner und Faustballer teilen sich zu Beginn das Spielfeld mit Schafen und Kühen aus dem Dorf" lautete am 17. Juni 1996 in dieser Zeitung die Überschrift zur Ankündigung des 75. Geburtstags des TSV 1921 Steinbach. Dazu wurde berichtet, dass damals auf dem Gelände der Grube Freudenzeche das erste Spielfeld hergerichtet wurde.

Der Fußball-Regionalligist wollte seinen 100. Geburtstag eigentlich groß feiern. Dies verhinderte aber die Pandemie, sodass für den Vorzeigeverein in der Region nur eine Feier in abgespeckter Version möglich war. Diese kleine Jubiläumsveranstaltung fand im Anschluss an das Heimspiel gegen den Bahlinger SC statt.

Das Wetter passte, das Ambiente auch und die Musik ebenfalls. Dazu kam der vorangegangene 3:1-Heimsieg, nach dem im Biergarten des SIBRE-Sportzentrums Haarwasen ein wenig gefeiert wurde.

Fotos Eine illustre Runde: Die Vorstandsmitglieder Roland Kring (l.) und Andreas Engel (r.) mit (v.l.) Ulrich Hermanni, Dirk Moos, Frank Scheid, Arndt Pulverich und André Philippus, die für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt werden. Foto: TSV Steinbach Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft: die TSV-Vorstandsmitglieder Roland Kring (l.), Frank Scheid (2.v.r.) und Andreas Engel (r.) mit (v.l.) Gerd Franz, Klaus Franz, Karl-Heinz Franz, Rolf Engel und Karl-Heinz Weber. Foto: TSV Steinbach Seit 60 Jahren Mitglied im TSV Steinbach 1921 e.V.: Rainer Fiala (l.) und Kurt Moos. Foto: TSV Steinbach Auszeichnung (v.l.): Landrat Wolfgang Schuster überreicht die Silberne Ehrenplakette an den TSV Steinbach 1921. Die Vorstandsmitglieder Roland Kring und Andreas Engel nehmen sie stellvertretend für den Verein entgegen. Foto: TSV Steinbach

Landrat Wolfgang Schuster verlieh dem Verein im Auftrag des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier die Silberne Ehrenplakette. Stellvertretend nahmen die beiden Vorstandsmitglieder Roland Kring und Andreas Engel sowohl die Plakette als auch die Urkunde entgegen.

Kring und Engel führten dann kurzweilig durch das Programm. 20 Mitglieder wurden für ihre 60-, 50-, 40- oder 25-jährige Vereinstreue ausgezeichnet. 19 von ihnen waren gekommen, einer musste krankheitsbedingt absagen. Jeder, der auf der Bühne stand, erhielt eine kurze Würdigung. Über den sportlichen Werdegang wurde berichtet, dazu das eine oder andere Highlight hervorgehoben und die eine oder andere kurzweilige Anekdote erzählt.

DIE GEEHRTEN 60 Jahre: Klaus Engel, Rolf Engel, Rainer Fiala, Gerd Franz, Karl-Heinz Franz, Klaus Franz, Kurt Moos, Karl-Heinz Weber 50 Jahre: Peter Engel, Ulrich Hermanni, Roland Kring, Dirk Moos, André Philippus, Arndt Pulverich, Franz Scheid, Gösta Weber 40 Jahre: Wolfgang Fehling, Rüdiger Jung, Maik Pulverich 25 Jahre: Yannic Becker

Jeder Geehrte erhielt eine Urkunde, dazu eine Vereinsnadel und je nach Länge der Vereinszugehörigkeit noch ein kleines Präsent. Außerdem durfte sich jeder das neue Buch zum 100-jährigen Jubiläum mitnehmen, das gleich zu Beginn des offiziellen Teils vorgestellt wurde.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte das Duo "Voice-2-Voice".