Silvia Fladerer an der Spitze des Fördervereins

Der neue Vorstand des Fördervereins der Schule am Budenberg (im Uhrzeigersinn unten v.l.): Vorsitzende Silvia Fladerer, Sebastian Pulfrich, Sarah Zuckermann, Elisabeth Feldes, Anja Becker, Bernd Roos und Schulleiter Jörg-Martin. Foto: Sebastian Pulfrich

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Die Allendorferin Silvia Fladerer führt den Förderverein der Schule am Budenberg in Haiger. Sie übernimmt die Nachfolge von Silvia Cloos-Schmidt.

"Silvia Cloos-Schmidt hat unseren Verein in vorbildhafter Art und Weise geführt und hatte immer ein großes Herz für die Schüler", sagte die neue Vorsitzende während der Jahreshauptversammlung. Besonders hervorgehoben wurde ihr Engagement im Zusammenhang mit der Sanierung des Pausenhofes. Beim Bericht der Vorsitzenden wurde deutlich, wie wichtig der Förderverein für die Schule ist. Neben Masken mit Budenberglogo wurden beispielsweise die Schuljahreshefte und ein spezieller Sportrollstuhl bezahlt. Finanziell engagiert habe man sich zudem bei der Ausstattung der Bücherhöhle.

Vorstandsmitglieder

in ihren Ämtern bestätigt

Mit Blick in die Zukunft hoffte Fladerer, dass wieder klassenübergreifende Projekte, wie zum Beispiel eine Theateraufführung, stattfinden können, an denen sich der Förderverein sicherlich beteiligen würde. "Der Schulförderverein unterstützt uns auf vielfältige Weise, wofür wir sehr dankbar sind", erklärte der Rektor der Schule am Budenberg, Jörg-Martin Jacob.

Wahlen: Sarah Zuckermann wurde als stellvertretende Vorsitzende ebenso im Amt bestätigt, wie Schriftführer Bernd Roos und Kassierer Sebastian Pulfrich. Ergänzt wird das Vorstandsteam von den Beisitzern Anja Becker, Elisabeth Feldes und Anja Nussbaum.