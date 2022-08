"Sing & Act" endlich wieder auf der Bühne

"Sing&Act" bei einem früheren Konzert. Nach der langen Corona-Pause wird es am 10. September wieder ein Konzert geben. Archivfoto: Klaus-Dieter Schwedt)

HAIGER - "Endlich wieder live" - unter diesem Motto veranstaltet der Chor "Sing & Act" am 10. September (Samstag) ein Konzert. Es beginnt um 19 Uhr in der EFG in Haigers Schillerstraße 23.

Mit dem neuen Chorleiter Matthias Schmidt aus Elz hat "Sing & Act" ein neues und vielfältiges Repertoire einstudiert. Verstärkt werden die Stimmen durch die professionellen Musiker Markus Geminder am Klavier, Silas Jakob am Schlagzeug und Stefan Jackmuth am Bass.

Der Chor besteht nun seit 25 Jahren und freut sich außerdem über die Neugründung vor zehn Jahren sowie über die Tatsache, dass nach über zwei Jahren pandemiebedingter Pause den Zuhörern nun endlich wieder ein Konzert präsentiert werden kann.

Eintrittskarten für das Konzert gibt es über die Homepage des Vereins https://tinyurl.com/n4758vv3, bei der Stadt Haiger, bei allen Sängern des gemischten Chores und an der Abendkasse. Der Eintritt kostet für Erwachsene 12 Euro, Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren zahlen 6 Euro. Einlass ab 18.30 Uhr.

Am Sonntag, 28. August, wird der Verein die Bewirtung der Veranstaltung "Sommer in der Stadt - Musik zur Kaffeezeit" auf dem Haigerer Marktplatz übernehmen. Auch dort gibt es Tickets.