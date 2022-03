Stadt Haiger bittet Pflanzinteressenten um Anmeldung

In der Nähe des Wanderparkplatzes zwischen Langenaubach und Breitscheid entsteht ein "Bürgerwald". Für den 26. März sind dort erste Pflanzungen vorgesehen. Archivfoto: Christoph Weber

HAIGER-LANGENAUBACH - Die Stadt Haiger ruft für den 26. März (Samstag) zur Pflanzaktion im "Bürgerwald" auf. Ab 11 Uhr können Spender ihre Bäume auf der Fläche an der Kreisstraße K 41 zwischen Langenaubach und Breitscheid selbst in die Erde setzen. Zur besseren Planung bittet die Verwaltung alle, die an der Aktion teilnehmen möchten, sich bis Dienstag, 22. März, bei Michael Bechtum, Telefon 0 27 73-81 11 67, E-Mail michael.bech tum@haiger.de, anzumelden. Zudem sollten die Spender im Bereich der Langenaubacher Blockhütte parken. Von dort gibt es einen geschotterten Fuß- und Radweg zur K 41, die in Höhe des Wanderparkplatzes sicher überquert werden kann, teilt die Stadtverwaltung mit.