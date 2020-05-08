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Freitag, 08.05.2020 - 16:01
2 min

Stadt Haiger will das Haus Steinseifer kaufen

Das Gebäude könnte für die Stadtbücherei oder das Jugendzentrum genutzt werden. Hauptausschuss beschließt coronabedingt hinter verschlossenen Türen.

Leerstand, seit das Geschäft Steinseifer geschlossen hat: Die Stadt Haiger hat Interesse an dem Gebäude, um dort entweder daerhaft die Stadtbücherei oder übergangsweise den Jugendtreff unterzubringen. Foto: Christoph Weber

Leerstand, seit das Geschäft Steinseifer geschlossen hat: Die Stadt Haiger hat Interesse an dem Gebäude, um dort entweder daerhaft die Stadtbücherei oder übergangsweise den Jugendtreff unterzubringen. Foto: Christoph Weber

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Haiger Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Haiger,-stadt Haiger
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