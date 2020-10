Stadt Haiger zeigt Kunst in der Baustelle

"Kunst in der Stadt" einmal anders: In Haiger läuft im Hause Ehe die Ausstellung "Galerie in der Baustelle". Foto: Stadt Haiger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Die Haigerer Ausstellung "Kunst in der Stadt" findet dieses Jahr nur als Schau in einem Gebäude statt. Sie ist unter dem Motto "Galerie in der Baustelle" im ehemaligen Textilhaus Ehe in der Hauptstraße 46 zu sehen.

In dem Gebäude soll das Hessentagsbüro für das große Landesfest 2022 unterkommen. Die Schau dort ist bis 8. November (Sonntag) jeweils donnerstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Besucher können sie auf einem Rundweg aus Rindenmulch besichtigen. Baustellenelemente wurden bewusst in Szene gesetzt. Beispielsweise greifen aus dem Boden ragende, blaue und gelbe Schläuche die Farben eines Bildes auf.