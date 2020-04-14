Dienstag,
14.04.2020 - 23:00
2 min
Stadthalle Haiger: Buchen als Vorbild?
Wegen Corona ist derzeit die Debatte um eine Sanierung der Stadthalle in der Goethestraße oder einen Neubau auf Eis gelegt.
Von
Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Der Blick von der Bühne in den Zuschauerraum der Buchener Stadthalle: Im Erdgeschoss kann der vordere große Saal um den kleinen Saal dahinter erweitert werden. Dazu gibt es auch noch eine rund 200 Quadratmeter große Galerie. Insgesamt können in Reihen 724 Stühle für Besucher gestellt werden. Foto: Stadt Buchen
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STATISTIK HALLE
Kleiner Saal 196,20 m²
Großer Saal 294,40 m²
beide Säle 490,60 m² Galerie 198,30 m²
Bühne 152,31 m²
davon Vorbühne 45,85 m² Foyer 241,52 m²
Multifunktion 77,95 m²
Stuhllos ca. 1100 Plätze
Reihenstühle 724 Plätze Tischbestuhlung 408 Plätze
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