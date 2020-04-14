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Dienstag, 14.04.2020 - 23:00
2 min

Stadthalle Haiger: Buchen als Vorbild?

Wegen Corona ist derzeit die Debatte um eine Sanierung der Stadthalle in der Goethestraße oder einen Neubau auf Eis gelegt.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Der Blick von der Bühne in den Zuschauerraum der Buchener Stadthalle: Im Erdgeschoss kann der vordere große Saal um den kleinen Saal dahinter erweitert werden. Dazu gibt es auch noch eine rund 200 Quadratmeter große Galerie. Insgesamt können in Reihen 724 Stühle für Besucher gestellt werden. Foto: Stadt Buchen

Der Blick von der Bühne in den Zuschauerraum der Buchener Stadthalle: Im Erdgeschoss kann der vordere große Saal um den kleinen Saal dahinter erweitert werden. Dazu gibt es auch noch eine rund 200 Quadratmeter große Galerie. Insgesamt können in Reihen 724 Stühle für Besucher gestellt werden. Foto: Stadt Buchen

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Fotos
Der Blick von der Bühne in den Zuschauerraum der Buchener Stadthalle: Im Erdgeschoss kann der vordere große Saal um den kleinen Saal dahinter erweitert werden. Dazu gibt es auch noch eine rund 200 Quadratmeter große Galerie. Insgesamt können in Reihen 724 Stühle für Besucher gestellt werden. Foto: Stadt Buchen

Der Blick von der Bühne in den Zuschauerraum der Buchener Stadthalle: Im Erdgeschoss kann der vordere große Saal um den kleinen Saal dahinter erweitert werden. Dazu gibt es auch noch eine rund 200 Quadratmeter große Galerie. Insgesamt können in Reihen 724 Stühle für Besucher gestellt werden. Foto: Stadt Buchen

Die 2011 eingeweihte Halle der im Odenwald gelegenen Stadt Buchen in Baden-Württemberg. Foto: Stadt Buchen

Die 2011 eingeweihte Halle der im Odenwald gelegenen Stadt Buchen in Baden-Württemberg. Foto: Stadt Buchen

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STATISTIK HALLE

Kleiner Saal 196,20 m²

Großer Saal 294,40 m²

beide Säle 490,60 m²

Galerie 198,30 m²

Bühne 152,31 m²

davon Vorbühne 45,85 m²

Foyer 241,52 m²

Multifunktion 77,95 m²

Stuhllos ca. 1100 Plätze

Reihenstühle 724 Plätze

Tischbestuhlung 408 Plätze

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Weiterführende Links
FDP bemängelt Stillstand bei Bauprojekten
Haigerer Bürger wollen bei der Stadthalle mitreden
Haigerer Bürger zur Stadthalle befragen
Haiger Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Haiger,-stadt Haiger
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