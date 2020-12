Stadtteil-Haigerer baut betrunken einen Unfall

Symbolfoto: Harald Kaster

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER-RODENBACH - Ein 51 Jahre alter Mann aus einem Haigerer Stadtteil ist am Freitag gegen 22.43 Uhr in Rodenbach verunglückt. Er war mit seinem Renault Modus auf einem geteerten Feldweg aus Richtung der Straße Im Enge zur Landesstraße L 3044 unterwegs, als sein Auto nach links vom Weg abkam, eine Böschung hinunter rutschte und in einen Grundstückszaun prallte. Der Gesamtunfallschaden wird mit 1500 Euro beziffert. Herbeigerufene Polizisten bemerkten eine Fahne bei dem Unfallverursacher. Ein Atemalkoholtest brachte es für ihn auf einen Wert von 1,82 Promille. Der Renault-Fahrer musste mit zur Polizeiwache. Dort nahm ein Arzt dem 51-Jährigen Blut ab. Zudem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Danach durfte er die Wache wieder verlassen.