Stadtwerke setzen mit Frank Ohlenburger auf interne Lösung

Die neue Leitung der Haigerer Stadtwerke (von links): Markus Schwab, Frank Ohlenburger, Eric Benedict Haas und Markus Peter mit Bürgermeister Mario Schramm. Foto: Ralf Triesch/Stadt Haiger

HAIGER - Frank Ohlenburger wird neuer Technischer Betriebsleiter der Stadtwerke Haiger. Der städtische Magistrat hatte sich einstimmig für den 56-jährigen Haigerer und dessen Team-Konzept ausgesprochen.

Insgesamt zwölf Experten hatten sich für die technische Leitung beworben, die nach dem Weggang von Torben Dietermann zum Jahreswechsel frei geworden war. Allerdings legte nur Ohlenburger ein "Mannschafts-Konzept" vor, in dem auch Eric Benedict Haas und Markus Schwab eine wesentliche Rolle spielen. Das Trio wird sich künftig um alle technischen Themen rund um Erdgas, Wasser, Wärme und Strom kümmern, während Markus Peter als neuer Erster Betriebsleiter weiterhin für den kaufmännischen Bereich die Verantwortung trägt.

Ohlenburger vertrat seinen Vorgänger Dr. Dietermann

"Der Magistrat ist überzeugt, dass eine Besetzung der Stelle aus den eigenen Reihen sinnvoll ist", sagte Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) bei der Vorstellung Ohlenburgers: "Hier sind echte Spezialisten am Werk - und das ist ganz entscheidend für die Zukunft der Stadtwerke!"

ZAHLEN UND FAKTEN ZU DEN STADTWERKEN HAIGER Die Stadtwerke Haiger sind ein kommunales Versorgungsunternehmen mit den Bereichen Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme. Der Eigenbetrieb der Stadt Haiger mit seiner Zentrale in der Hüttenstraße beschäftigt aktuell 33 Mitarbeiter und vier Auszubildende im technischen und im kaufmännischen Bereich. Drei Tiefbrunnen, drei Quellen und acht Stollen stellen die Trinkwassergewinnung für Haiger sicher. Das gewonnene und aufbereitete Trinkwasser wird in 13 Hochbehältern mit einem Fassungsvermögen von 7400 Kubikmetern gespeichert. Über das rund 230 Kilometer lange Leitungsnetz wird das Trinkwasser anschließend an etwa 7400 Haushalte in der Kernstadt und den 13 Stadtteilen weiterverteilt. Im Bereich Strom sind in Haiger 28 Kilometer Mittelspannungs- und 74 Kilometer Niederspannungskabel verlegt. Es gibt rund 1740 Stromhausanschlüsse und 3300 Stromzähler. In der Gasversorgung unterhalten die Stadtwerke ein rund 13 Kilometer langes Mitteldruck-Rohrnetz sowie ein Niederdruck-Rohrnetz von rund 14 Kilometern Länge, über das etwa 1700 Hausanschlüsse mit Erdgas versorgt werden. Insgesamt sind im eigenen Netzgebiet 1830 Gaszähler verbaut.

"Wir leben in herausfordernden Zeiten", fasste Markus Peter die aktuelle Situation zusammen. "Die Energiemärkte spielen verrückt. Wir müssen die Energiewende umsetzen. Da ist ein wenig Kontinuität sicher nicht verkehrt". Für Kontinuität will Frank Ohlenburger mit seinem Team sorgen. Der 56-Jährige ist seit Mai 1986 bei den Stadtwerken beschäftigt. Zuvor hatte er in Frohnhausen zwei Ausbildungen zum Energieanlagen-Installateur und zum Energieanlagen-Elektroniker absolviert.

Bei den Stadtwerken in Haiger war er viele Jahre lang Stellvertreter der Technischen Leiter Heinz Bartels und Torben Dietermann, kennt also das Geschäft aus dem "Effeff".

Eric Benedict Haas

ist ein "Eigengewächs"

An Ohlenburgers Seite stehen Eric Benedict Haas und Markus Schwab. Der 34-jährige Haas, der die Leitung des Netzbetriebes Strom übernehmen wird, ist ein "Eigengewächs" der Stadtwerke. 2005 startete er eine Ausbildung zum Elektriker für Energie- und Gebäudetechnik und bildete sich anschließend konsequent weiter. Mittlerweile ist er staatlich geprüfter Techniker für Elektrotechnik, technischer Betriebswirt, Ausbilder und Bachelor of Science in Wirtschaftsingenieurwesen.

Markus Schwab kam in 2020 zum Team der Haigerer Stadtwerke. Der 43-Jährige aus Weilmünster ist gelernter Zentralheizungs- und Lüftungsbauer und arbeitete 13 Jahre lang in Weilmünster, wo er für die Wasserversorgung zuständig war. Seit 2018 besitzt er den Meisterbrief. In Haiger ist er verantwortlicher Leiter des Netzbetriebs Gas und Wasser.