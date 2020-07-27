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Montag, 27.07.2020 - 16:33
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Standort der Haigerer Bücherei kommt politischem Wunsch näher

In der Straße Hinterm Graben soll außer der städtischen Bibliothek auch die Stadtjugendpflege untergebracht werden. Das Wohn- und Geschäftsgebäude kostet 240000 Euro.

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Fotos

Nach 142 Jahren hat das familiengeführte Fachgeschäft Wisto-Steinseifer in Haiger geschlossen. Inzwischen hat die Stadt vom Vorkaufrecht Gebrauch gemacht. Die Immobilie soll für die derzeit am Obertor 18 ansässige Stadtbücherei sowie für die Stadtjugendpflege genutzt werden. Vorher muss die Verwaltung aber noch ein Nutzungskonzept erarbeiten. Archivfoto: Klaus Dieter Schwedt

Nach 142 Jahren hat das familiengeführte Fachgeschäft Wisto-Steinseifer in Haiger geschlossen. Inzwischen hat die Stadt vom Vorkaufrecht Gebrauch gemacht. Die Immobilie soll für die derzeit am Obertor 18 ansässige Stadtbücherei sowie für die Stadtjugendpflege genutzt werden. Vorher muss die Verwaltung aber noch ein Nutzungskonzept erarbeiten. Archivfoto: Klaus Dieter Schwedt

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