Steinbach wird für zwölf Monate zur Großbaustelle

Rund ein Jahr dauern die umfangreichen Sanierungsarbeiten in der Steinbacher Straße. In dem Haigerer Stadtteil werden in fünf Abschnitten neue Versorgungs- und Entsorgungsleitungen verlegt, ehe zum Abschluss die Fahrbahn samt Bürgersteig erneuert wird. Foto: Christoph Weber