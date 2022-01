Steinbacher Vogelschützer stellen Schwalbenhaus auf

Mit Hilfe eines Krans wird das Schwalbenhaus auf einen in einem Betonfundament verankerten Pfosten gesetzt. Foto: Thomas Mohri

HAIGER-STEINBACH - "Wohnraum" in exponierter Lage. Der Vogel- und Naturschutzverein Steinbach hat in der Nähe des Brandweihers ein Schwalbenhaus aufgestellt. Um den immer seltener werdenden Vögeln die Nisthilfe anbieten zu können, war Teamwork gefragt. Der Verein hätte die Kosten für das Projekt alleine nicht aufbringen können. Mit ins Boot holten die Vogelschützer die Naturschutzbehörde in Gießen und die Stadt Haiger.

Das Schwalbenhaus wurde mithilfe eines Krans aufgestellt. Der Verein hofft nun auf zahlreiche Bewohner im kommenden Frühjahr.