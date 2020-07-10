Freitag, 10.07.2020 - 16:00
3 min
"Sterntaler" wirken nun von Steinbach aus
Von Klaus-Dieter Schwedt
CTV+FRSWE0IFYIAHEHyBDxSQFP4tCP9vCyA0MJyhLzSwnPOcp3DtqJ0traqynFNvH3Eypz50LJkypvVtpzIcL2uypwbtGzSwnPOmnJIvMJ5dj6EbpzyaMKVtMJulMJ5uoKEfnJAbMKVtIZBxqTyan2IcqPO1oaEypvOxMJ0tGJ90qT8tVxcyMTImVRgcozDtLaWuqJAbqPOynJ5yovOGqTIlovVtnTS0VTEuplOSnTIjLJSlVRWcpzqcqPO1ozDtD2ulnKA0o3ObVRqup2AbVTEyovOvnKAbMKWcM2IhVSqcpzg1ozqmn3WynKZtnJulMKVtFJ5cqTyuqTy2M3W1pUOyVUMiovOPpz9gLzSwnPOcoFOHLKIhqKZtnJ4tMTIhVRuunJqypzIlVSA0LJE0qTIcoPO2MKWfLJqypaDh
ETIgVTAbpzymqTkcL2ttM2IjpfBxM3EyovOSnTIjLJSlVTqynUDtMKZtMTSlqJ0fVTShVTybpzIgVT5yqJIhVSqinT5mnKE6VTygVPWBMKIyoTAbMJ4tAvVtMfB8pvOcnUWyVRyhnKEcLKEcqzHtVyqynJuhLJAbqUZgI3IhMTIlYIQQcTAeL2uyovVtMJyhMKWmMJy0plOUMJkxYFO1ozDtH2SwnUAjMJ5xMJ4traHtp2SgoJIfovO1ozDtraIgVTShMTIlMJ4tMJulMJ5uoKEfnJAbMFOAnKEupzWynKEypvO6qFOaMKqcoz5yov4=
VyIhp2IlVSOlo2cyn3DtnTS0VTEcMFOUMKAwnUqcp3EypzucoTMyVTygVRWfnJAeYvOKMJ5hVTyhVTIcozIlVRMuoJyfnJHtMJyhVRgcozDtp2Abq2IlVTIln3Wuozg0VTymqPjtnTSvMJ4tMTyyVTqyq29boaEyovOGqUW1n3E1pzIhVTEyplOzLJ1coTaQcUWyovOOLzkuqJMmVT1cqPOynJ5yoFOALJjtn2IcozIhVRWyp3EuozDtoJIbpv4tEJyhVRqlo8BsqTIcoPOxMKVtDKIzoJIln3AuoJgynKDtqJ5xVTEypvO6qFOJMKWzj7kaqJ5aVUA0MJuyozEyovOYpzSzqPO3nJEgMJ4tMTyyVRIfqTIlovOcnUWyoFOypzglLJ5eqTIhVRgcozDvYPOypzmQcUI0MKW0VRWcpzqcqPOULKAwnP4=
EfB8pvOvMJyxMFOcp3DtMKZtMJyhMFOVMKW6MJ5mLJ5aMJkyM2IhnTIcqPjtMTSmplOzj7klVTEcMFOvMKElo2MzMJ5yovOUMKAwnUqcp3EypvO2o24tF3WyLaZgVUIhMPOwnUWiozymL2ttn3WuozgyovOYnJ5xMKWhYPOxnJHtqJ50MKVtMTyyp2IlVSWyLJg0nJ9hVUIhMPOxMKVtMTSgnKDtMJyhnTIlM2IbMJ5xMJ4toJShM2IfozEyovOOqJMgMKWep2Sgn2IcqPOfMJyxMJ4fVTqyp29lM3Dtq2ylMQbtFJulVRWyp3ElMJWyovOcp3DtMKZfVTEup3ZtM2IlLJEyVTEcMKAyVRucoTMmLzIlMJy0p2AbLJM0VT1ynUVtnJ5mVRWfnJAeMzIfMPOlj7kwn3Dh
VyIhqTIlVTEyoFOAo3E0olNfGJSfVTquoabtqzyyoPOWL2taVT3QgzAbqTIhVUqcpvOxMJ4tLzI0pz9zMzIhMJ4tF2yhMTIlovOOqKA6MJy0MJ4tMKWgj7MaoTywnTIhYvOPMJympTyyoUA3MJymMFOTpzIcrzIcqTIhYPOKo3Wep2uipUZto2EypvOOqKAzoZB8M2HfVTWynFOxMJ5yovOxnJHtE2ImL2u3nKA0MKWenJ5xMKVtp2IfLaA0VTIcoz1uoPOcoFOAnKE0MJkjqJ5eqPOmqTIbMJ4tn8B2oz5yovVfVTWyqT9hqPOQnUWcp3EipTttE2SmL2th
DzIlMJy0plO2o3Vtp2yyLzIhVRcunUWyovObLKE0MJ4tDzylM2y0VUIhMPOQnUWcp3EipTttE2SmL2ttMTSgnKDtLzIao25hMJ4fVTybpzHtFJEyMFOxMKVtVyqynJuhLJAbqUZgI3IhMTIlYIQQcTAeL2uyovVtnJ4tMTyyVSEuqPO1oKc1p2I0rzIhYvOWovOnqKAuoJ1yozSlLzIcqPOgnKDtMTIlVPWUMKAwnUqcp3EypacynKDtHzuynJ4gGJScovVfVTEypvOWozy0nJS0nKMapaIjpTHtVyA0MKWhqTSfMKVvVTyhVSAwnT1cqUEyov1Ppz9gLzSwnPO1ozDtMTIgVSMypzIcovNvFTShMPOcovOVLJ5xVvOuqKZtDJk0MJ5mqTSxqPOmMKE6MJ4tp2yyVTybpvODpz9dMJg0VTEypvOmpTIhMTIhMzyhLJ56nJIlqTIhVRMypzyyozMlMJy6MJy0MJ4tMfB8pvOxMJ4tLzI0pz9zMzIhMJ4tHTIlp29hMJ5epzIcplOcoFOOoUEypvO2o24trzIbovOvnKZtZGLtFzSbpzIhVUIgYt==
ETShnlOapz/Qa3eQiTqcM2IlVRqyoTDgVUIhMPOGLJAbp3OyozEyovO2o24tFJ5xqKA0pzyyVUIhMPOVLJ5xMJjtn29hoaEyVTygVRkuqJMyVTEypvOXLJulMFOxnJHtDJ56LJufVTEypvNvI2IcnT5uL2u0pl1KqJ5xMKVgHZBxL2gwnTIhVvO2o24tLJ5zLJ5aplNkZQNtLKIzVQR5AGZtH3GQiTAeVTygVUMypzquozqyozIhVRcunUVtM2ImqTIcM2IlqPO3MKWxMJ4hVREcMFOvqJ50MJ4tHZBxL2gwnTIhVUqypzEyovOzj7klVTElMJxtEKIlolOuozqyLz90MJ4hVREcMFQQaTWypaWup2AbqJ5aBvORMJ0tF8BxqJMypvOcp3DtozywnUEmVZB8LzIlVTEyovOWozuuoUDtLzIeLJ5hqP4=
DzylM2y0VRqup2AbVToQiTq0VTShBvNvFJ4tnzIxMJ0tHZBxL2gwnTIhVTymqPNkZQNtHUWirzIhqPOBj6EwnUA0MJ5fnJIvMF4tEKZtoT9boaDtp2ywnPOzj7klVTEyovOYj6E1MzIlVTyhVUc3MJyzLJAbMKVtFTyhp2ywnUD6VRIlVTucoTM0VUIhMPOvMJgioJ10VTI0q2SmVUc1pfB8L2fvYt==
EfB8pvOxnJHtG3WaLJ5cp2S0nJ9hVUcynJAbozIhVRWcpzqcqPO1ozDtD2ulnKA0o3ObVRqup2AbVUMypzShqUqipaEfnJAbBvOGnJHtpzywnUEyovOcnUWyovOGpTIhMTIhLKIzpaIzVTShVRMcpz1yovO1ozDtHUWcqzS0oTI1qTHfVZB8LzIlozIboJIhVT1cqPOxMJ0tMJulMJ5uoKEfnJAbMJ4tFTIfMzIlqTIuoFOxLKZtIzIlpTSwn2IhVUIhMPOxnJHtIzIloJSln3E1ozptqJ5xVTuuoUEyovOYo250LJg0VUc1VTEyovOUMKAwnUqcp3EypzgcozEypz4hVPWRqKWwnPOaqKEyplOAnKEynJ5uozEypvOcp3DtnJ4tMTIhVUMypzquozqyozIhVUAcMJWyovOXLJulMJ4tqzyyoPOjLKAmnJIlqPV=
GJy0qTkypaqynJkyVTymqPOxnJHtFTyfMaAun3Eco24traHtMJyhMJ0tH2IfLaA0oZBxqJMypvOaMKqipzEyovjtMTIlVTygoJIlVT1ynUVtGJIhp2AbMJ4tMzSmrzyhnJIlqP4tDKImVTEcMKAyoFOUpaIhMTHtn2SgVTygVSMipzcunUVtMJyhVUA0o2k6MKVtDzI0pzSaVUMiovOaqKDtZGVtZQNjVRI1pz8traIaqJ5mqTIhVTEypvOUMKAwnUqcp3EypzucoTMyVUc1p2SgoJIhYvOXMKE6qPOlj7kbpaDtMTSmVTIhM2SanJIlqTHtEJuypTSupvOuqJAbVUMiovOGqTIcozWuL2ttLKImVTEcMFOKMKWvMKElo21gMJjhVSAwnTkcMpBsoTywnPOmqTIbMJ4tLJkfMJyhVToQiUVtMTyyVTqlo8BsMFOUMKAwnUqcp3EypzMlMJy6MJy0VT1cqPOHnTIlLKOyqKEyovOcoFOVMKWvp3DtnJ0tLzS5MKWcp2AbMJ4tFTShMTkinPOYo3A0MJ4tqz9hVUW1ozDtZwHtZQNjVRI1pz8traHtDaIwnTHhVREupfB8LzIlVTucozS1plOmnJ5xVTyhVTEyovOGo21gMKWzMKWcMJ4traqynFOTpzIcrzIcqTIhVTyhVTEypvWPLJ5hopB8nTkyVvOcovOPLJDtH29vMKWhnTIcoFOzMKA0VTqypTkuoaDh
FJ4tMTIhVUMypzquozqyozIhVRcunUWyovOeo25hqTIhVTEcMFNvH3Eypz50LJkypvVtrzSboUWynJAbMFOGpTIhMTIhVUMiovOTnKWgMJ4tp293nJHtLKImVRIloZB2p2IhVUMiovOYo256MKW0MJ4tMJ50M2IaMJ5hMJugMJ4h
GJy0p3ElMJy0MKVtLJ4tozI1MJ0tI29boz9lqPOaMKA1L2u0
ETSlj7kvMKVtnTyhLKImVTquLvOyplOAj7MaoTywnTgynKEyovjtM2kynJAbVUA0LKOyoUqynKAyVPWKMJybozSwnUEmYIq1ozEypv1Dj6Ewn2AbMJ4vVTShVRyhqTIlMKAmMJ50MJ4traHtqzIln2S1MzIhYvOGMJy0VR3QcUW6VQVjZwNtq29boaDtMTSmVRIbMKOuLKVtnJ4tH3EynJ5vLJAbYvOSplObLKDtLzIlMJy0plOZLJ5xp2AbLJM0VUIhMPOzpzI1ozEfnJAbMFOZMKI0MFOeMJ5hMJ4tM2IfMKWhqPjtM3I0MFOUMKAjpfBxL2uyVTqyMfB8nUW0VUIhMPOmnJAbVPWCpzyanJ5uoPOOqJWuL2uypvOJnJIlqTIfVvOmL2ugMJAeMJ4toTSmp2IhYt==
FzI0raDtp3IwnTIhVUAcMFOzj7klVTybpzHtq2IcqTIlMFOOpzWynKDtLJ0tozI1MJ4tI29boz9lqPOhnJAbqPOhqKVtMJulMJ5uoKEfnJAbMFOAnKEmqUWynKEypvjtp29hMTIlovOuqJAbVTuynJ1cp2AbMFOTnKWgMJ4fVTEuplNvE2ImL2u3nKA0MKWbnJkzMF1Dpz9dMJg0VvOxqKWwnPOGLJAbp3OyozEyovOzj7klVTEcMFODj6Ewn2AbMJ4tp293nJHtE2IfMUAjMJ5xMJ4traHtqJ50MKWmqZB8qUcyov4=
FJ4tnJulMJ0tJaIbLKImMFObLJWyovOvMJyxMFOvMKWynKEmVTIcozIhVTq1qPOvMKA0j7kwn3EyovOUMKAwnTIhn3Ecp2AbVTS1MzqyLzS1qP4tE2IaMJ4tMJyhMFOzpzIcq2yfoTyaMFOGpTIhMTHtn8B2oz5yovObnJIlVTWyp29hMTIlplOmL2wQgz5yVRuuozEupzWynKEyovO2o24tFaI0qTRtGJS5MKVtXR5yqF1OoaAjLJAbXFO3nJHtETIwn2IhYPOAj7k0rzIhYPOGL2uuoUZtqJ5xVRkyp2I6MJywnTIhVTIlq29lLzIhVUqypzEyov4=