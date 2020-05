Steuern werden in Haiger fällig

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - (red). Zum 15. Mai ist der zweite Steuertermin für die Abschläge der Grundsteuer und Gewerbesteuer 2020 fällig gewesen. Darauf weist der Fachdienst Finanzen der Stadt Haiger die Steuerpflichtigen hin.

Die Grundsteuerhebesätze aus den vergangenen Jahren haben sich nicht geändert. Aus diesem Grund gelten die Bescheide von 2018 noch – es seien keine neuen Briefe verschickt worden.

Solange sich keine Veränderung ergebe, würden den Bürgern auch keine neuen Bescheide zugestellt, teilte die Stadtkasse mit. Bei der Gewerbesteuer findet sich der Steuerbetrag auf dem jeweils aktuellen Steuerbescheid unter der Überschrift „Fälligkeitstermine im laufenden Jahr“. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind Barzahlungen der am 15. Mai fälligen Grund- und Gewerbesteuern nicht möglich. Die Verwaltung bittet darum, bevorzugt die Möglichkeit des Sepa–Lastschriftverfahrens zu nutzen.

Das Lastschriftmandat kann auf der Homepage der Stadt Haiger unter der Adresse www.haiger.de Rathaus/Bürgerservice/Downloads heruntergeladen werden.

Der Betrag könne auch per Überweisung bezahlt werden. Die Bankverbindungen sind auf dem jeweiligen Bescheid zu finden. Für Fragen stehe Mitarbeiter der Stadtkasse unter Telefon 0 27 73-81 10 oder per E-Mail an info@haiger.de zur Verfügung.