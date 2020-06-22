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Montag, 22.06.2020 - 06:58
4 min

"Stolpersteine" gegen das Vergessen der Nazi-Verbrechen

Der Weg vieler Haigerer Juden führte in ein KZ. Künstler Gunter Demnig setzt zum Gedenken an deren Ermordung zehn Gedenksteine. Am Frigghof erinnert eine Gedenktafel an die Gräuel.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Seit 28 Jahren im Einsatz wider das Vergessen: Gunter Demnig, der das Projekt "Stolpersteine" 1992 begann, lässt es sich nicht nehmen, alle "Stolpersteine" selbst zu legen. Foto: Christoph Weber

Seit 28 Jahren im Einsatz wider das Vergessen: Gunter Demnig, der das Projekt "Stolpersteine" 1992 begann, lässt es sich nicht nehmen, alle "Stolpersteine" selbst zu legen. Foto: Christoph Weber

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"STOLPERSTEINE"

Kreuzgasse 7: Hugo und Adele Hirsch mit Renate und Mirjam sowie Willi Hirsch

Hauptstraße 25: Irma Strauß und Jettchen Bornheim

Johann-Textor-Straße 5 : Isaak und Gertrud Löwenstein sowie Norbert Löwenstein

Frigghof 5 (Gedenktafel): Selma Levi (geborene Hirsch), Berta Rosenberg (geborene Hirsch) und Wilhelm Hirsch

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Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Christoph Weber Erinnerung an Judenverfolgung
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