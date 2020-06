4 min

"Stolpersteine" gegen das Vergessen der Nazi-Verbrechen

Der Weg vieler Haigerer Juden führte in ein KZ. Künstler Gunter Demnig setzt zum Gedenken an deren Ermordung zehn Gedenksteine. Am Frigghof erinnert eine Gedenktafel an die Gräuel.

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg