Montag, 22.06.2020 - 06:58
4 min
"Stolpersteine" gegen das Vergessen der Nazi-Verbrechen
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
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"STOLPERSTEINE"
Kreuzgasse 7: Hugo und Adele Hirsch mit Renate und Mirjam sowie Willi Hirsch
Hauptstraße 25: Irma Strauß und Jettchen Bornheim
Johann-Textor-Straße 5 : Isaak und Gertrud Löwenstein sowie Norbert Löwenstein
Frigghof 5 (Gedenktafel): Selma Levi (geborene Hirsch), Berta Rosenberg (geborene Hirsch) und Wilhelm Hirsch
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Christoph Weber Erinnerung an Judenverfolgung
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