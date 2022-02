"Tag der offenen Tür" findet wegen Corona im Livestream statt

Informieren die Zuschauer via Internet über die Arbeit der Haigerer Johann-Textor-Schule: die Stufenleiter Alexander Schüler (links) und Hendrik Pfeffer. Foto: Johannes Linsel/Johann-Textor-Schule Haiger

HAIGER - Pandemiebedingt hat die Haigerer Johann-Textor-Schule auch in diesem Jahr weder einen "Tag der offenen Tür" noch einen Informationsabend für die Eltern von Grundschulkindern anbieten können. Stattdessen hat es an zwei Tagen aus dem schuleigenen Medienstudio eine digitale Infoveranstaltung per Livestream gegeben.

"Für mich ist das alles neu und ziemlich aufregend", stellte Schulleiter Norbert Schmidt in seiner Begrüßungsrede fest. Die Johann-Textor-Schule sei aber nicht nur digital stark aufgestellt, sondern auch eine "Umweltschule", die Wert auf Nachhaltigkeit legt.

Hendrik Pfeffer, der Stufenleiter der Jahrgänge 5 bis 7, präsentierte den Imagefilm der Johann-Textor-Schule und führte die Zuschauer in einem virtuellen Rundgang durch das F-Gebäude, wo die Jahrgänge 5 und 6 untergebracht sind. Ausführlich erläuterte er den Zuschauern die Besonderheiten einer kooperativen Gesamtschule. So gibt es etwa in der Förderstufe in den Jahrgängen 5 und 6 kein Sitzenbleiben und ein fließender Übergang zwischen Haupt-, Realschul- und Gymnasialzweig ist jederzeit möglich, um so am besten der Entwicklung jedes einzelnen Kindes gerecht zu werden.

Alexander Schüler, Stufenleiter der Jahrgänge 8 bis 10, erläuterte in seiner Präsentation außer dem Mensa-Konzept zur Verpflegung vor allem das große Angebot an Arbeitsgemeinschaften. Derzeit gibt es 47 solcher Gruppen, betreut von 34 beim Förderkreis angestellten Übungsleitern. Herausfordernde Schüler können etwa im Umgang mit Schulhund "Janosch" lernen, Verantwortung zu übernehmen, während andere Hühner betreuen, deren Eier in der Mensa zu Speisen weiterverarbeitet werden. Bei der Hausaufgabenbetreuung unterstützen Zehntklässler jüngere Schüler, sodass diese nachmittags mit erledigten Aufgaben nach Hause gehen können.

Eltern fragen die beiden Stufenleiter direkt im Chat

Nach der Vorstellung erhielten interessierte Väter und Mütter die Gelegenheit, per Mikrofon oder im Chat Fragen zu stellen, welche die beiden Stufenleiter direkt im Livestream beantworteten.

"Es war spannend. Wir haben viel gelernt und werden das weiterverfolgen. Wir haben heute gegeben, was möglich war", resümierte Schmidt am Ende des Abends.