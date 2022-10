Tartanbahn ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden

Gerade in den Abendstunden wird das Fahrverbot in der Haigerer Fußgängerzone ignoriert. Mehrheitlich folgte das Parlament dem FDP-Antrag nach einer Durchfahrtssperre. Foto: Christoph Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Die Stadtverordneten haben bei ihrer letzten Sitzung über zahlreiche Anträge und Prüfanträge abgestimmt. Dazu kamen drei Anfragen.

W Anträge: Die AfD scheiterte mit dem Versuch, am Friedhof Oberroßbach einen Ring von Wiesengräbern um einen Bronzebaum herum anzulegen. Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) empfahl Ablehnung, da auf allen städtischen Friedhöfen Wiesengräberflächen eingerichtet sind und man keine weiteren Bestattungsvarianten anbieten möchte. Es gab drei Ja-Stimmen und drei Enthaltungen.

Einstimmig wird der von der CDU gewünschte Kinder- und Jugendbeirat eingerichtet. Dem Wunsch der Verwaltung, daraus einen Prüfantrag zu machen und ihn an den Fachausschuss zu verweisen und eine Empfehlung des Kreises abzuwarten und diese einzubinden, wurde abgelehnt. Die SPD fordert die Planung einer grundhaften Sanierung der über 30 Jahre alten Tartanbahn am Haarwasen. Die Genossen ließen sich nicht auf einen Prüfantrag ein, waren lediglich bereit, den Passus "nächster Sitzungsblock" zu streichen. Die Annahme bei vier Enthaltungen könnte bedeuten, dass Geld dafür im Haushalt 2023 eingeplant werden muss.

Eine Durchfahrtssperre für die Fußgängerzone fordert die FDP, die kritisiert, dass der Bereich am Rande des Haigerer Marktplatzes "insbesondere in den Abendstunden massiv und häufig auch mit unangepasster Geschwindigkeit befahren wird". Schramm dazu: "Das Problem sitzt am Lenkrad, das bekommen wir auch mit Poller nicht in den Griff." Der Antrag wurde bei zwei Nein-Stimmen und zehn Enthaltungen angenommen.

W Prüfanträge: Die FWG sieht bei dem in der Nähe des Rabenscheider Tunnels austretenden Wasser eine Möglichkeit, die Versorgung der Stadt Haiger zu ergänzen. So sahen das auch alle Stadtverordneten.

Die Freien Demokraten würden gerne im Haigerer Hickenweg eine Einbahnstraßenregelung einführen, um das Umfahren der geschlossenen Bahnschranke zu verhindern. Dies wurde aus mehreren Gründen abgelehnt. Zum einen würde sich dieser "Umgehungsverkehr" dann auf die Straßen Kalbsbach und Berliner Straße verlagern, zum anderen würden Einbahnstraßen den Verkehr beschleunigen. Als sich eine Niederlage bei der Abstimmung andeutete, zog die FDP ihr Ansinnen zurück.

W Anfragen: Die FWG wollte über den aktuellen Sachstand zum Hochwasserrückhaltebecken Sechshelden informiert werden. Die Stadt habe "alles getan, was man tun kann", erläuterte der Bürgermeister. Weil es sich um ein FFH-Gebiet handele, müsste bei der EU in Brüssel die Entlassung dieses Gebiets genehmigt werden.

Den Freien Wählern ist auch die energetische Optimierung städtischer Liegenschaften wichtig. Zum 1. November sei ein Meister der Energiebranche eingestellt worden, der sich als Fachmann mit dieser Angelegenheit befassen werde, antwortete Schramm.

Ebenfalls von der FWG kam der Stand der bereits im Juli 2021 beantragten Liste der Straßen, bei denen eine Sanierung der Oberfläche möglich und sinnvoll ist. Diese Liste soll im Frühjahr 2023 vorgelegt werden, wenn die laufenden Überprüfungen der unterirdischen Leitungen abgeschlossen sind und klar ist, welche Kanäle erneuert werden müssen.