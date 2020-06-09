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Dienstag, 09.06.2020 - 07:00
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Technologiepark "Kalteiche III" ist ausverkauft

Die Baufortschritte im Technologiepark sind zwar unterschiedlich, doch für Haigers Bauamtsleiter André Münker ist "Kalteiche III" schon weitgehend abgewickelt.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Baukräne und Gerüste bestimmen derzeit das Bild auf der Kalteiche. Vorne wachsen aus der Bodenplatte langsam die Wände der Bäckerei Rothe, dahinter steht schon das Erdgeschoss von Bremicker. Weiter oben ist die Laudenberg-GmbH schon fast einzugsbereit. Foto: Christoph Weber

Baukräne und Gerüste bestimmen derzeit das Bild auf der Kalteiche. Vorne wachsen aus der Bodenplatte langsam die Wände der Bäckerei Rothe, dahinter steht schon das Erdgeschoss von Bremicker. Weiter oben ist die Laudenberg-GmbH schon fast einzugsbereit. Foto: Christoph Weber

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Baukräne und Gerüste bestimmen derzeit das Bild auf der Kalteiche. Vorne wachsen aus der Bodenplatte langsam die Wände der Bäckerei Rothe, dahinter steht schon das Erdgeschoss von Bremicker. Weiter oben ist die Laudenberg-GmbH schon fast einzugsbereit. Foto: Christoph Weber

Baukräne und Gerüste bestimmen derzeit das Bild auf der Kalteiche. Vorne wachsen aus der Bodenplatte langsam die Wände der Bäckerei Rothe, dahinter steht schon das Erdgeschoss von Bremicker. Weiter oben ist die Laudenberg-GmbH schon fast einzugsbereit. Foto: Christoph Weber

Die Anschlussgrundstücke von "Kalteiche III" zum ursprünglichen Technologiepark sind schon bebaut. Rechts ist Wehn-Fahrzeugtechnik zu sehen. Das Wilnsdorfer Unternehmen plant den Umzug für August oder September. Foto: Christoph Weber

Die Anschlussgrundstücke von "Kalteiche III" zum ursprünglichen Technologiepark sind schon bebaut. Rechts ist Wehn-Fahrzeugtechnik zu sehen. Das Wilnsdorfer Unternehmen plant den Umzug für August oder September. Foto: Christoph Weber

Die Fläche zwischen der Autobahntalbrücke Kalteiche inklusive der Zufahrt nach Haigerseelbach und der dritten Ausbaustufe des Industriegebiets Kalteiche könnte noch bebaut werden. Derzeit lagern aber die Bauunternehmen ihre Materialien auf der ehemaligen Hotel- und Tankstellenfläche am Rande der Bundesstraße. Foto: Christoph Weber

Die Fläche zwischen der Autobahntalbrücke Kalteiche inklusive der Zufahrt nach Haigerseelbach und der dritten Ausbaustufe des Industriegebiets Kalteiche könnte noch bebaut werden. Derzeit lagern aber die Bauunternehmen ihre Materialien auf der ehemaligen Hotel- und Tankstellenfläche am Rande der Bundesstraße. Foto: Christoph Weber

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