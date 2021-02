Trickdiebe stehlen im Lebensmittelmarkt eine Geldbörse

Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

HAIGER - Ein 78 Jahre alter Mann ist am Dienstagmittag gemeinsam mit seiner Ehefrau zum Einkaufen im Lebensmittelmarkt auf der Haigerer Lohwiese gewesen, als ihn in Höhe eines Tischs für Sonderangebote eine Frau mit einem Einkaufswagen anrempelte. Diesen Moment der Ablenkung nutzte offenbar ein unbekannter Dieb und stahl die Geldbörse des aus Haiger stammenden 78-Jährigen, die er in einer Hosentasche trug. Außer Bargeld befanden sich mehrere Karten in dem Portemonnaie. Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert. Hinweise erbitten die Beamten vom Haigerer Polizeiposten unter Telefon 0 27 73-46 90.