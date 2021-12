TSV Steinbach konkurriert musikalisch mit Hessentag

Der TSV Steinbach plant am 17. Juni auf dem Haarwasen (Foto) ein Konzert mit Lino Olizzo (l.) und Jördis Tielsch. Zeitgleich stehen auf dem Plan der Hessentagsorganisatoren Großveranstaltungen in der Open-Air-Arena in Flammersbach sowie im Festzelt in der Bahnhofstraße. Archivfotos: Anna-Lena Fischer/Katrin Weber/Christoph Weber