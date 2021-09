Über 100 Old- und Youngtimer halten am Haigerer Marktplatz

Typisch Sauerland: Schmucke Fachwerkhäuser, einsame Straßen, viele Stauseen - das alles umgeben von viel Wald und Wiese. Auch in diesem Jahr stehen zahlreiche bisher noch nie gefahrene Abschnitte im "Roadbook" der vierten Auflage der Old- und Youngtimerrallye "Sauerland-Klassik". Foto: Agentur Plusrallye/"Sauerland-Klassik"

HAIGER - Rund 100 Fahrer steuern am Freitag, 1. Oktober, während der vierten Auflage der "Sauerland-Klassik" mit Start und Ziel in der Hansestadt Attendorn in der Mittagszeit mit ihren mehr oder weniger alten Vehikeln Haiger an. Die aktuelle Startliste von Freitag besteht aus 108 Teilnehmern.

Schon 103 Jahre auf dem Buckel hat der American La France Type 12 mit der Startnummer 107. Die zweit- und drittälteste Geschichte haben jeweils ein Bentley mit einer 4,5-Liter-Maschine aus den Jahren 1929 und 1931 zu erzählen. Noch einen weiten Weg zu einem richtigen Klassiker hat das Porsche-993-Carrera-Cabrio aus dem Jahr 1995, der aber trotz seines jungen Alters sicher ebenfalls ein "Hingucker" ist und sich deshalb unter den "alten Hasen" auf nicht verstecken muss.

Vom Westerwald geht es weiter durch das Roßbachtal

Auf dem Weg von Weißenberg nach Rabenscheid erreichen die Fahrzeuge hessisches Gebiet. Über Langenaubach geht es auf den Haigerer Marktplatz. Zwischen 11.30 und 12.45 Uhr holen sich die Fahrer dort bei der Durchfahrtskontrolle ihren Stempel ab. Von der Hessentagsstadt geht es dann weiter durch das Roßbachtal, über den Berg von Weidelbach nach Ewersbach und anschließend über Mandeln nach Fischelbach und damit wieder nach Nordrhein-Westfalen. Auf dem Haigerer Marktplatz wird keine Verpflegung angeboten.

STATIONEN DER 2. ETAPPE AM FREITAG Hachenburg (Markt) 10.20 Uhr Kirburg 10.35 Uhr Lauterbrücken 10.39 Uhr Friedewald 10.45 Uhr Derschen 10.50 Uhr Emmerzhausen 10.55 Uhr Bretthausen 11.09 Uhr Löhnfeld 11.10 Uhr Weißenberg 11.12 Uhr Langenaubach 11.20 Uhr Haiger (Marktplatz) 11.25 Uhr Niederroßbach 11.33 Uhr Oberroßbach 11.34 Uhr Weidelbach 11.39 Uhr Ewersbach 11.45 Uhr Mandeln 11.50 Uhr Fischelbach 11.56 Uhr Hesselbach 12.02 Uhr Banfe 12.09 Uhr Feudingen 12.19 Uhr Volkholz 12.25 Uhr Glashütte 12.30 Uhr

Der Veranstalter hat auch einige prominente Fahrer angekündigt, darunter Schauspieler Hinnerk Schönemann, Kabarettist Urban Priol sowie Schauspieler und Tatort-Kommissar Richy Müller, der erstmals bei der "Sauerland-Klassik" mitmacht und ein Porsche-911-SC-Cabrio für die Klassik-Tour gemeldet hat. Von Attendorn aus fahren die Oldtimer an drei Tagen insgesamt 720 Kilometer durch die schönsten Gegenden im Sauerland und den angrenzenden Regionen. Der Donnerstag, 30. November, ist überschrieben mit "Talsperren im Sauerland", danach folgt am Abend auf dem Gelände der Karl-May-Festspiele in Elspe "Klassik bei Nacht."

Am Freitag, 1. Oktober, geht es dann von der Hansestadt aus durch Rheinland-Pfalz, Hessen und das Rothaargebirge zurück zur Startpunkt. Der dritte Tag führt durch das Hochsauerland und kommt gegen 13.35 Uhr am Schloss in Bad Berleburg dem Lahn-Dill-Kreis noch einmal recht nahe.