Um- und Ausbau des Roßbacher Feuerwehrhauses werden teurer

Attila Hartmann bleibt Vorsitzender des Haigerer Ausschusses für Umwelt, Bauen und Stadtentwicklung (UBS). Der Offdillner Sozialdemokrat wurde am Mittwoch bei der ersten UBS-Sitzung einstimmig an der Spitze bestätigt. Stadtverordnetenvorsteher Bernd Seipel (SPD) sparte sich die Frage an Hartmann, ob dieser das Amt annehmen werde, denn dieser hatte für sich selbst gestimmt und die Antwort deshalb in dieser Form gegeben.

Etwas länger dauerte die Bestimmung eines StellvertretersDer FWG-Fraktionsvorsitzende Rainer Binde hatte Dieter Peter vorgeschlagen. Dieser fehlte aber wegen Krankheit. Da Binde aber keine Vollmacht Peters vorlegen konnte, wie dies laut Seipel nötig gewesen wäre, konnte Dieter Peter nicht gewählt werden. Dies hätte beim nächsten Ausschusstreffen nachgeholt werden können, wenn sich am Mittwochabend in der Stadthalle kein Stellvertreter gefunden hätte.

Doch dann schlug Julian Schlemper seinen CDU-Parteifreund Manuel Hennings vor, der dann bei fünf Einhaltungen (der vier FWG-Vertreter sowie Hennings selbst) gewählt wurde.