Unbekannter Mann auf A45 angefahren

Am Dienstagabend wurde auf der Sauerlandlinie im Bereich der Anschlussstelle Wilnsdorf ein noch unbekannter Mann angefahren und schwer verletzt. Die Autobahn musste zwischen der Auf- und Abfahrt Wilnsdorf gesperrt werden. Foto:Jörg Fritsch

Wilnsdorf (red). Bei einem mysteriösen Unfall auf der Sauerlandlinie im Bereich der Anschlussstelle Wilnsdorf wurde am Dienstagabgend ein noch unbekannter Mann angefahren und schwer verletzt.

Gegen 20 Uhr hatte die Polizei erste Hinweise erhalten, dass sich auf der Autobahn 45 in Richtung Norden im Bereich des Parkplatzes "Wolfsbach" (rund ein Kilometer von der Anschlussstelle Wilnsdorf in Richtung Siegen entfernt) eine Person auf dem Seitenstreifen befinde. Die alarmierten Polizeibeamten konnten jedoch niemanden feststellen. Kurze Zeit später gingen dann Meldungen ein, auf der Fahrbahn in Richtung Frankfurt sei eine Person angefahren worden.

Die Unfallstelle befand sich in Höhe der Anschlussstelle Wilnsdorf. Zeugen hatten hier auf dem linken Fahrstreifen einen Mann wahrgenommen, der auf der Fahrbahn saß. Mehrere Verkehrsteilnehmer hielten an, halfen dem verletzten Mann und sicherten die Unfallstelle ab.

Wie die Verletzungen entstanden sind und was genau zuvor passiert war, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand unklar. Ebenso unklar ist die Identität des Verletzten.

Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen im Bereich der Unfallstelle gemacht haben. Hinweise an die Autobahnpolizeiwache Freudenberg unter Tel. 0231-1324721.

Die A 45 musste aufgrund des Unfalls in Richtung Haiger zwischen Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Wilnsdorf bis 23.25 Uhr gesperrt werden.