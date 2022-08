Unfall in Langenaubacher Ortsdurchfahrt

Durch einen Unfall sind in der Langenaubacher Ortsdurchfahrt Schmiermittel ausgelaufen. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden. Symbolfoto: dpa

HAIGER-LANGENAUBACH - Am Freitagmorgen gegen 9 Uhr sind in der Langenaubacher Ortsdurchfahrt zwei Pkw zusammengestoßen. Zwei Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz. Ein Rettungsfahrzeug blockierte absichtlich die Straße, weil Schmiermittel ausgelaufen waren. Gegen 9.15 Uhr rückte die Haigerer Feuerwehr an, um die ausgelaufenen Stoffe zu binden. Autos konnten der Unfallstelle über die parallel verlaufende Bachstraße ausweichen. Schwerlast- und Busverkehr mussten warten.

