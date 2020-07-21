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Dienstag, 21.07.2020 - 16:59
2 min

Ungebrochener Run auf Leih-Baumaschinen

DiTec übernimmt auf der Kalteiche das Gebäude sowie die Erweiterungsfläche der insolventen Firma Mecos. Das Unternehmen ist seit 2002 in dem Haigerer Technologiepark ansässig.

Die Firma DiTec hat im Technologiepark Kalteiche das Gebäude des insolventen Unternehmens Mecos gekauft. Durch den zusätzlichen Erwerb des hinteren Bereichs von der Stadt Haiger hat der Baumaschinenverleiher einen direkten Zugang zum bisherigen Firmengelände (r.). Foto: Christoph Weber

Die Firma DiTec hat im Technologiepark Kalteiche das Gebäude des insolventen Unternehmens Mecos gekauft. Durch den zusätzlichen Erwerb des hinteren Bereichs von der Stadt Haiger hat der Baumaschinenverleiher einen direkten Zugang zum bisherigen Firmengelände (r.). Foto: Christoph Weber

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