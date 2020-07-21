Dienstag,
21.07.2020 - 16:59
2 min
Ungebrochener Run auf Leih-Baumaschinen
DiTec übernimmt auf der Kalteiche das Gebäude sowie die Erweiterungsfläche der insolventen Firma Mecos. Das Unternehmen ist seit 2002 in dem Haigerer Technologiepark ansässig.
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