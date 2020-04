Uni Siegen: Nur per Post einschreiben

Die Startseite der Universität in Siegen. Screenshot: Jörg Weirich

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SIEGEN (red). Wer sich an der Universität in Siegen für das Sommersemester einschreiben möchte, kann das bis zum 30. April ausschließlich per Post tun. Aufgrund der Corona-Krise ist eine persönliche Einschreibung derzeit nicht möglich.

Nötig ist zunächst eine Registrierung und Voreinschreibung über das Online-Portal "unisono". Wer dort seine Bewerbungsdaten übermittelt hat, druckt anschließend den Antrag aus und sendet ihn unterschrieben zusammen mit allen notwendigen Dokumenten per Post an das Studierendensekretariat der Uni Siegen.

Über "unisono" erfolgen Einschreibungen für das 1. Fachsemester sowie für höhere Fachsemester in nicht zulassungsbeschränkte Bachelor-Studiengänge sowie in alle Master- und Promotionsstudiengänge.