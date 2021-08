2 min

Unser Redakteur Christoph Weber hilft im Hochwassergebiet

Noch weiß er nicht, was ihn erwartet: Am Montagfrüh startet er zu einem Arbeitseinsatz nach Grafschaft im Landkreis Ahrweiler. Lesen Sie über "Tag 0" in seinem Helfertagebuch.

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg