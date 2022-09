Unter Schwarzlicht in Herborn eine Runde minigolfen

Petra Klaas (2.v.r.) wird im Haigerer Jugendzentrum "PaJu" von Angela Schlösser (2.v.l.), Mark Wirth (r.) und Andreas Rompf verabschiedet. Foto: Ralf Triesch/Stadt Haiger

HAIGER - Trampolin-Springen, Schwarzlicht-Minigolf, ein Ausflug ins Phantasialand oder Plätzchenbacken zählen zu den Angeboten des Aktionsprogramms der Haigerer Jugendpflege. Das Team aus dem "PaJu" hat sich einiges ausgedacht und hofft auf großes Interesse der Jugendlichen. Anmeldungen sind ab sofort möglich - einen Flyer mit allen Informationen gibt es im "PaJu" in der Kühlhausstraße 1 - unterhalb der Firma Dupp.

Am 25. September

geht es ins Phantasialand

Ein sonntäglicher Ausflug ins Phantasialand steht am 25. September von 8 bis 19.45 Uhr auf dem Programm. "Wir verbringen einen actionreichen Tag mit Achterbahnen und den weiteren Attraktionen des Phantasialandes", verspricht das "PaJu"-Team. Sechs faszinierende Themenwelten werden geboten. Eintritt und Fahrtkosten betragen 25 Euro. Treffpunkt ist der Paradeplatz in Haiger.

Am 14. Oktober (Freitag) von 16 bis 20 Uhr heißt es "Indoor Schwarzlicht Minigolf in Herborn". Eintritt und Fahrtkosten betrage für Teilnehmer mit Schülerausweis: 12 Euro. Wer keinen Schülerausweis besitzt, muss 13 Euro zahlen. Treffpunkt ist der Haigerer Hauptbahnhof.

PETRA KLAAS VERABSCHIEDET Abschied nehmen hieß es jetzt im Haigerer Jugendzentrum "PaJu". Nach rund neun Jahren verabschiedete sich Petra Klaas vom Team des Jugendzentrums und vor allem von den jungen Menschen, die ihr sehr ans Herz gewachsen sind. "Die Arbeit hat großen Spaß gemacht. Es läuft alles über die guten Beziehungen, die man zu den Besuchern aufbauen kann", erklärte die Erzieherin Angela Schlösser und Mark Wirth vom "PaJu" dankten der Kollegen für die gute Zusammenarbeit und hatten als Überraschung zum Abschied das Waffeleisen angeworfen. Auch einige Teenager kamen, um der beliebten Erzieherin "Tschüss" zu sagen. Andreas Rompf vom städtischen Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit überreichte ein kleines Abschiedsgeschenk. Im "PaJu" kümmerte sie sich hauptsächlich um die Mädchengruppe und arbeitete im "offenen Angebot" mit

Echte Höhenflüge stehen beim Ausflug in die Trampolinhalle in Linden auf dem Programm. Los geht die etwa viereinhalbstündige Tour um 10. Der größte Trampolinpark in Mittelhessen bietet auf einer Fläche von über 2000 Quadratmetern zehn abwechslungsreiche Trampolin-Attraktionen. Eintritt und Fahrtkosten betragen 20 Euro pro Teilnehmer. Treffpunkt ist am "PaJu".

Ein "Winterfest mit Plätzchen backen" findet am 21. Dezember (Mittwoch) von 10.30 bis 15 Uhr statt. "Lasst uns gemeinsam Plätzchen backen, etwas basteln, kochen und ein kleines Fest im 'PaJu' feiern", heißt es in der Einladung. Die Kosten betragen zwei Euro.

Anmeldungen zu den Veranstaltungen liegen den Flyern bei oder können während der Öffnungszeiten im "PaJu" abgeholt werden.