Unternehmen können auf dem neuen Haigerer Bürgerbus werben

HAIGER - Im Januar 2021 soll Haigers Bürgerbus an den Start gehen. Derzeit ist ein Werber in Haiger und Umgebung unterwegs, um Partner zu finden, die dafür sorgen, dass der Bürgerbus möglichst kostengünstig eine "alternative Mobilität" für die Stadt bietet. Der Werber wird bei seiner Tour heimischen Unternehmen das Projekt im Detail vorstellen.

Haigers Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) will mit diesem Konzept die Stadtteile besser miteinander vernetzen und die Mobilität, insbesondere der älteren Generation und der in ihrer Mobilität eingeschränkten Bevölkerung, spürbar verbessern. Dabei gehe es nicht nur um Arztbesuche und Einkaufsfahrten, sondern auch um Teilnahme am kulturellen- und Vereinsleben.

Eine Mitfahrt ist eine

Woche vorher anzumelden

Der neunsitzige Bürgerbus, für den sich bereits mehrere ehrenamtliche Fahrer gemeldet haben, soll bedarfsorientiert abseits von festen Haltestellen fahren. Geplant sind zunächst zwischen 8 und 16 Uhr die Dienstage und Donnerstage. Das wäre während der Öffnungszeiten des Cafés "lebensWERT" am Marktplatz und des Wochenmarkts. Der Bürgerbus soll darüber hinaus aber auch das Ärztehaus und die Einkaufsmärkte ansteuern.

Spontane Arztbesuche sind damit allerdings nicht möglich, denn Interessenten müssen einen Fahrwunsch eine Woche vorher bei der Stadt anmelden. Die Fahrten mit dem Bürgerbus sind kostenlos, am Zustieg zu dem Neunsitzer soll es aber eine Spendenbox für den ehrenamtlich tätigen Fahrer geben.

Abseits der vorgesehenen Betriebszeiten soll der Bus sowohl Vereinen als auch Firmen zur Verfügung stehen. Der Bürgerbus ist das zweite Standbein des Projekts "Mobilität für alle" ("Mofa"). Den Anfang machte Anfang dieses Jahres das Seniorentaxi. Dieses ist für Senioren ab 67 Jahren und Schwerbehinderte im Einsatz. Hier übernimmt die Stadt die Hälfte des Fahrpreises. Dazu können die berechtigten Haigerer Bürger einen entsprechenden Ausweis für die Nutzung des Seniorentaxis beantragen.

Schramm nennt Seniorentaxi "absolutes Erfolgsmodell"

Die Mietwagenbetreiber lassen sich den Ausweis zeigen und die Fahrgäste müssen dann einen Mitfahrschein ausfüllen. Kassiert werden nur 50 Prozent des regulären Fahrpreises. Die zweite Hälfte holt sich das Unternehmen im Rathaus. "Das Seniorentaxi ist ein absolutes Erfolgsmodell. Bis heute haben wir 143 Berechtigungsscheine mit einer steigenden Tendenz ausgestellt, berichtet Bürgermeister Schramm.

Kontakt: Timo Dietermann (Stadtverwaltung), Telefon 0 27 73-81 11 15, E-Mail: timo.dietermann@haiger.de