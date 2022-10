Unternehmer Joachim Loh feiert 80. Geburtstag

Seit 49 Jahren ist Joachim Loh mit seiner Frau Ruthild verheiratet, Der Unternehmer ist Vater von drei erwachsenen Kindern und inzwischen siebenfacher Großvater. Foto: Hailo

HAIGER - Joachim Loh, Unternehmer und früherer Geschäftsführer der Firma Hailo, feiert am heutigen Mittwoch, 5. Oktober, seinen 80. Geburtstag. Der Wirtschaftsingenieur war Inhaber einer Unternehmensgruppe, zu der neben Hailo auch Firmen für Lager- und Betriebseinrichtungen sowie Sicherheits- und Transporttechnik gehören.

1942 geboren, erlebte Joachim Loh als Kind die letzten Jahre des Zweiten Weltkrieges und die folgende Nachkriegszeit im zerstörten Deutschland. 1947 gründeten seine Eltern Rudolf und Irene Loh in Haiger das Unternehmen "Rudolf Loh Metallwarenfabrik GmbH", aus der später die Firma Hailo wurde. Joachim Loh studierte Maschinenbau und Wirtschaft. Nach dem Tod seines Vaters übernahm er 1971 die Firmenleitung von Hailo, Rittal und Ritto. Er führte die Firma Hailo zur Marktführerschaft in vielen Branchen.

Das Hailo-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG, produziert und vertreibt Steiggeräte, Mülleimer und Abfalltrennsysteme für Privatanwender und Profis. Drei Geschäftsbereiche bedienen heute die unterschiedlichen Märkte und Branchen: Hailo Home & Business, Hailo Einbautechnik und Hailo Professional.

Heute kann das Familienunternehmen auf eine 75-jährige Geschichte zurückblicken. Nach der Gründung des Unternehmens Ende der 40-er Jahre produzierte Rudolf Loh mit wenigen Mitarbeitern Produkte, die das Volk brauchte. Zunächst waren es Sanitätsmöbel, Metallbetten und Wärmflaschen. Schon bald wurde die Produktpalette um Gießkannen und Abfallsammler ergänzt. 1954 folgte die Sicherheitsleiter für den Haushalt. Nur wenige Jahre später brachte Hailo eine Innovation auf den Markt, die mit ihrem leichten Material den Alltag in vielen Haushalten erleichtern sollte: die Aluminium-Haushaltsleiter. Nahezu zeitgleich (1961) wurde das rote Hailo Logo entwickelt.

Mehr als 1300 Beschäftigte arbeiten im Unternehmen

Ergänzend zum Unternehmen Hailo, das Joachim Loh über 37 Jahre leitete, kaufte er in den 80-er und 90-er Jahren weitere Unternehmen beziehungsweise gründete neue, aus denen die "Joachim Loh Unternehmensgruppe" entstand. Mittlerweile gehören dazu unter anderem die Firmen "Hailo", "Hailo Windsystems", "META", "EXPRESSO" sowie "LOTUS". Die Gruppe ist heute mit sechs Unternehmen und 16 Tochtergesellschaften weltweit tätig und beschäftigt mehr als 1300 Mitarbeiter. 2009 übergab Loh die Leitung des Familienunternehmens an seinen Sohn Sebastian, der in der dritten Generation das Ruder in der Hand hält.