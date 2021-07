Vandalismus an der Budenbergschule Haiger

Das Minispielfeld ist wegen dieses Schadens am Kunstrasen derzeit mittels eines Zauns gesperrt. Foto: Christoph Weber

HAIGER - Dass der Spielbereich hinter der Haigerer Budenbergschule für die Öffentlichkeit zugänglich ist, hat auch Nachteile. In den vergangenen Monaten gab es dort in den Nachmittag- und Abendstunden verstärkt Vandalismus. "Dies ist inakzeptabel und macht mich sehr traurig", beschreibt Schulleiter Jörg-Martin Jacob seine Gemütslage in Bezug auf die Zerstörungen auf dem Schulgelände. Dies hat dazu geführt, dass inzwischen Schutzzäune den Zugang zu Teilen der Anlage verhindern.

So wurden beispielsweise beim Trampolin auf den Pausenhof mehrfach die Sprungbänder entwendet, sodass dieses aufgrund der Verletzungsgefahr aktuell gesperrt ist.

Einen größeren Schaden hat das Mini-Spielfeld davongetragen. Neben zerschnittenen Netzen, heruntergerissenen Mülleimern und demolierten Geländern wurde auch das Spielfeld selbst in Mitleidenschaft gezogen. Unbekannten frästen wohl mit einem Roller oder Motorrad ein großes Loch in den Kunstrasen.

"Dieser Schaden muss nun kostenintensiv behoben werden, und das Spielfeld bleibt bis dahin für alle Freizeitkicker gesperrt, was sehr bedauerlich ist", sagt das Schulleitungsmitglied Sebastian Pulfrich.

Schule plant eine Videoüberwachung

Neben den beschriebenen Schäden sind auf dem und um das Schulgelände vermehrt Schmierereien festgestellt worden. Um dem Vandalismus Einhalt zu gebieten, wird das Gelände der Budenbergschule nun regelmäßig von einem Wachtdienst kontrolliert. Zudem ist geplant, dass Areal videoüberwachen zu lassen, um die Täter bei Verstößen dingfest machen zu können.

Neben dem Vandalismus gibt es durch die schulfremden Nutzer des Geländes auch immer wieder größere Probleme mit herumliegendem Müll. "Für mich als Hausmeister der Schule ist es immer wieder erschreckend, wie wahllos Sachen auf den Boden und in die Büsche unseres Schulgeländes geschmissen werden", beklagt Matthias Metz.

Die Schule hofft, dass sich die Situation nach Bekanntwerden in der Öffentlichkeit verbessern wird. "Wir appellieren an alle privaten Nutzer des Schulareals, dieses entsprechend zu behandeln", sagt Schulleiter Jacob.