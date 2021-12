Verdienstmedaille für Peter Ullrich aus Steinbach

Regierungspräsident Christoph Ullrich (l.) überreicht die Verdienstmedaille an Peter Ullrich aus Steinbach. Foto: RP Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER-STEINBACH/GIESSEN - Haiger-Steinbach/Gießen (red). "Nur schwätzen bringt nichts. Man muss selbst etwas machen." Diese Meinung vertritt Peter Ullrich aus Steinbach noch heute. In den 1970-er Jahren war es genau diese Ansicht, die ihn dazu gebracht hat, sich kommunalpolitisch zu engagieren. "Und ruck zuck sind 39 Jahre um", sagt der 77-Jährige schmunzelnd.

Das fast vier Jahrzehnte dauernde Engagement für seine Heimatstadt Haiger wurde jetzt in Gießen gewürdigt: Ullrich erhielt aus den Händen des Regierungspräsidenten Christoph Ullrich die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland samt Urkunde. "39 Jahre sind eine lange Zeit, die man nicht hoch genug achten kann. Wir brauchen Menschen, die sich kommunalpolitisch engagieren", sagte Ullrich - übrigens nicht verwandt oder verschwägert mit dem Geehrten. Sein Dank galt auch der Familie, vor allem Ehefrau Gerda und den drei Töchtern, die viele Abende auf den Ehemann und Vater verzichten mussten.

1975 trat Peter Ullrich in die CDU ein. Denn schon damals war für den Steinbacher, der gebürtig aus dem Sudetenland kommt, klar: Die Interessen seines Heimatdorfes lassen sich im Rathaus in der Kernstadt nur über eine Partei vertreten.

Von 1977 bis 2009 war der 77-Jährige Stadtverordneter in Haiger. In dieser Zeit engagierte er sich auch in verschiedenen Ausschüssen und war von 2001 bis 2006 stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt, Bauen und Stadtentwicklung. 2009 wurde Peter Ullrich ehrenamtlicher Stadtrat. Dieses Amt bekleidete der Christdemokrat bis 2016. Dann zog er sich aus der Politik zurück. "Das müssen jetzt Jüngere machen", sagte er damals.

Nicht nur in der Kommunalpolitik engagiert

Neben seinem politischen Engagement war Peter Ullrich zudem ehrenamtlicher Richter beim Verwaltungsgericht Gießen und Schöffe am Landgericht Limburg.

Sein Einsatz wurde schon mehrfach gewürdigt - 2001 mit dem "Glöckchen" der Stadt Haiger, 2003 mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen und 2016 mit der Ehrenbezeichnung "Ehrenstadtrat". Jetzt die weitere Auszeichnung, die der CDU-Stadtverband Haiger angeregt hatte. Dessen Vorsitzender Sebastian Pulfrich lobte Peter Ullrich als gradlinig, ehrlich und verlässlich. Er habe die Dinge stets beim Namen genannt.