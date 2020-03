Versammlungsverbot ignoriert und Passanten angepöbelt

WebDUMMY Dummy Polizei Einsatz

Siegen-Weidenau (red). Einer Gruppe junger Leute hat laut der Siegener Polizei am Donnerstag in Weidenau Passanten angepöbelt. Die Beamten nahmen zwei Jugendliche in Gewahrsam.

Gegen 21 Uhr habe sich die Gruppe aus sieben Personen im Alter zwischen 16 und 24 Jahren in der Straße Auf den Hütten an einem Lebensmittelmarkt getroffen. Dort standen sie zusammen und pöbelten Passanten an, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Beamte der Wache Weidenau hätten dann zunächst versucht, mit den jungen Leuten zu reden. Dies habe jedoch nicht zu Einsicht geführt: Die sieben Personen hätten es jedoch trotz des vorherrschenden Verbots von Versammlungen von mehr als zwei Personen nicht eingesehen, sich zu trennen.

Sie hielten die Maßregeln im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie für "Quatsch", so der Siegener Polizeisprecher. Das würde sie alles nicht interessieren.

Am Ende wurden Beamte aus fünf Streifenwagen eingesetzt, um die Gruppe zu trennen. Dabei seien die Polizisten mit üblen Ausdrücken beleidigt worden. "Besonders dabei hervor taten sich eine 16-Jährige und ein 17-Jähriger", so der Sprecher. "Sie mussten in Gewahrsam genommen werden."