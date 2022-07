Viel Applaus für das Sommerkonzert der Textor-Schüler

Viel Qualität auf der Bühne: Die Schüler überzeugen mit ihrer Musik. Foto: Johann-Textor-Schule Haiger

HAIGER - Schöne Stimmung, tolle Musik und gut 200 Zuhörer - nach der Corona-Pause hatte die Haigerer Johann-Textor-Schule nun wieder ein Sommerkonzert auf die Beine gestellt.

Zum Auftakt präsentierte ein 50-köpfiger Chor mit Kindern der Klassen 5 und 6 unter Leitung von Musiklehrerin Annette Pausch das ukrainische Volkslied "Chwalite".

Musik als Symbol

für den Zusammenhalt

"Nicht nur die ukrainischen Mitschüler lernen Deutsch. Wir lernen alle auch ein bisschen Ukrainisch", sagte Moderator Collin Schüler (Klasse 08 G2). Für gute Stimmung sorgten im Anschluss die Klassen 5 G1 und 5 G2 mit dem Hit "Cover me in sunshine" von Pink. Hoch hinaus wollten 14 Schüler der Jahrgangsstufe 6 mit "Hoch" von Tim Bendzko - und ernteten damit die ersten Rufe nach einer Zugabe.

Oleksandra Poddubna aus der Ukraine präsentierte mit einem Spiritual ihr Können auf der Geige und bewegte, begleitet am Klavier von David Just, Fachbereichsleiter Musik, die Zuhörer. Nena Baak trug "Dreamy Days" von Roots Manuva am Keyboard vor. Mit einem Solo verzauberte Noemi Rotario (Klasse 10 R1) bei Andra Days "Rise up". Mit einem Medley der Klavierstücke "The Entertainer", "Ballade pour Adeline" und einer Eigenkomposition erfreute Hanna Kaiser (Klasse 10 G1), ehe sie mit ihrer Schwester Lena als Sängerin "No longer slaves" intonierte.

Die Corona-Beschränkungen im Fach Musik seien erst seit gut zwei Monaten aufgehoben, und es sei toll, dass man dieses Konzert habe auf die Beine stellen können, sagte David Just. Mit "Forever young" legte der WP-Kurs Musik unter seiner Leitung einen rockigen Einstieg in ein bunt gemischtes Medley verschiedenster Lieder hin.

Die Schulband schließlich animierte das Publikum unter anderem mit "We are the world" zum Mitklatschen. Um rege Unterstützung bat Just auch für Nathan Evan's "Wellerman", das die Schulband als musikalisches Symbol des Zusammenhalts präsentierte. Neu gegründet hatte sich in diesem Jahr auch eine Lehrerband. Sie überraschte das Publikum mit einem leidenschaftlichen Vortrag von Adeles "Rolling in the Deep." Für das leibliche Wohl sorgte die Nasco-AG unter der Leitung von Sabine Graben. Die Erlöse kommen einem Projekt zugute, dass eine Schule in Ghana unterstützt.