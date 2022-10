Virtueller Spaziergang durch "Haiger 2023" auf 25 Fotoseiten

Bürgermeister Mario Schramm präsentiert den neuen Fotokalender der Stadt Haiger. Foto: Stadt Haiger

HAIGER - Der vierte Haigerer Fotokalender im Format DIN A3 ist fertig und kann an verschiedenen Stellen für einen Kostenbeitrag von zehn Euro erworben werden.

Das Prinzip hat sich gegenüber der aktuellen Ausgabe nur leicht verändert. Geblieben sind ein Titelbild sowie jeweils zwei Motive pro Monat, wobei sich die 28, 30 oder 31 Tage mit dem jeweiligen Wochentag wiederholen, sodass die Nutzung als Kalender das zweite Monatsmotiv nicht erfordert. Im Gegensatz zum Kalender 2022 finden sich die Fotografen nicht bei ihrem Motiv wieder, sondern am Ende in einer Übersicht aller Bilder.

40 Fotografen aus der Region haben sich an dem von Lea Siebelist und Ralf Triesch von der Pressestelle der Stadt organisierten Wettbewerb mit knapp 100 Bildern beteiligt, was es der Jury um die Haigerer Fotografinnen Agnes Schramm und Christina Henrich-Löw nicht ganz leicht machte. Lediglich beim Titelbild waren sich die Juroren schnell einig. Das Foto der Stadtkirche am frühen Morgen - aufgenommen von Denis Welter mit einer Drohne - ist einfach außergewöhnlich gut. "Die Auswahl ist gelungen. Unsere Fotografen haben wunderschöne Aufnahmen eingeschickt", freut sich Bürgermeister Mario Schramm (parteilos).

Der neue Kalender enthält Fotos von Björn Franz, Katharina Bulutlar, Matthias Peter, Christian Pulfrich, Sabine Flöter, Sabine Bildat-Jürgens, Karl-Heinz Siegel, Henrik Schneider, Thilo Becker, Denis Welter, Ilona Küster, Christiane Franz, Harro Schäfer und Jonas Lichtenthäler. Dazu kommt ein Bild vom Rabenscheider Fahrradtunnel, laut Kalender fotografiert von der Pressestelle der Stadt Haiger.

Der "Haiger-Kalender 2023" kann im Rathaus, in der Buchhandlung Krenzer, bei H2-Fotografie (beides Hauptstraße) sowie bei Edeka Göbel erworben werden. Auch eine Bestellung ist über presse@ haiger.de möglich, allerdings kommen dann Versandkosten in Höhe von etwa fünf Euro hinzu.