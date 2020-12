Vom Hochmoor an der Kalteiche

Jetzt teilen:

HAIGER - Die neue Schrift des Offdillner Heimatforschers Harro Schäfer in der Reihe "Zwöscher Haanerhie on Sool" widmet sich den Sporenpflanzen im Haubergsland. Schäfer erzählt eine interessante Geschichte, und mit Unterstützung seiner Fotografien gleicht sie einer fantastischen Reise durch meist unbeachtete Naturschönheiten.

Das Kapitel "Pilze" versteht Schäfer nicht als Bestimmungshilfe, obwohl er die wesentlichen Arten dokumentiert und die abgebildeten Pilze als "essbar", "nicht essbar" oder "giftig" kennzeichnet.

Ihn interessiert vielmehr das ganze Biotop, in dem die "rätselhaften Waldgewächse" gedeihen. Auch in den Kapiteln "Farnkräuter", "Bärlappe" und "Moose" geht es um das Biotop und die Entwicklungsgeschichte der Arten. Die Farne, die wohl ältesten Bewohner der Erde, bildeten einst einen bis zu 30 Meter hohen Urwald.

Schäfer stellt seltene Farne vor. Er kennt ihre Stellen im Hauberg und kann auch zeigen, wo einst von der Haincher Höhe bis zur Kalteiche ein riesiges Hochmoor lag, das in einem Zeitraum von Jahrhunderten trockengelegt wurde. So wie Schäfer das Ganze beschreibt, dürfte es für viele Leser Neuland sein. Der Autor ermuntert damit dazu, mit wachen Sinnen durch die Hauberge zu gehen.

Das vom Heimat- und Geschichtsverein Offdilln herausgegebene Heft ist zum Preis von zwölf Euro an folgenden Stellen erhältlich: Harro Schäfer in Offdilln, Mühlwiese 3, Telefon 0 27 74-35 92, Rosmarie Heupel in Offdilln, Weiherbach 22, Telefon 0 27 74-35 37, Buchhandlung Krenzer in Haiger, Buchhandlung Rübezahl in Dillenburg, Rathaus Haiger, Volksbank Dill in Ewersbach, Buchhandlung Groos in Ewersbach.