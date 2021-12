Vom Turm der Haigerer Stadtkirche klingen Weihnachtslieder

"Haigerer Domspatzen": Unter diesem Namen spielen acht Schalmeienbläser des Musikvereins "Nassau-Oranien" auf dem Turm der Stadtkirche. Foto: Jürgen Kasteleiner

HAIGER - Mit acht Schalmeienbläsern, die sich den Namen "Haigerer Domspatzen" gegeben haben, hat der Musikverein "Nassau-Oranien" unter der Leitung von Isabell Kasteleiner am Sonntag ein kleines Konzert vom Turm der Haigerer Stadtkirche gegeben. Hoch über dem Marktplatz ertönten traditionelle Weihnachtslieder wie "Fröhliche Weihnacht überall", "Leise rieselt der Schnee" und "O du fröhliche", die in der gesamten Innenstadt zu hören waren. Viele Zuhörer belebten währenddessen den Haigerer "Mini-Winterzauber" auf dem Marktplatz und belohnten die Musiker mit ihrem Applaus. Nach einer guten halben Stunde endete das Adventsblasen mit "Last Christmas" und "Winter Wonderland". Für die beteiligten Musiker des Orchesters war es auch diesmal wieder ein besonderes Erlebnis, in derart luftiger Höhe spielen zu dürfen.