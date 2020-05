Vor 100 Jahren gründet sich der SSV "Waldessaum" Haigerseelbach

Der SSV Haigerseelbach hat seine für das Himmelfahrtswochenende geplanten Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag komplett abgesagt. Der Verein will das Jubiläum, so Vorsitzender Marc Zimmermann, im kommenden Jahr in einem kleineren Rahmen nachholen. "Der Drive ist raus, nachdem man so viel Zeit investiert hat", bekennt Zimmermann. Außerdem "kriegst du die Bands nicht mehr so zusammen".

Am 15. Januar (Freitag) könnten nach einer noch nicht so tiefgehenden Planung die "Dorfrocker" vor kleinerem Publikum als im vorher angedachten Festzelt im DGH auftreten. Am darauffolgenden Tag steht "irgendwas mit einem DJ" im Raum, am 17. Januar (Sonntag) könnte der Festkommers über die Bühne gehen. Dazu könnte "Mitte nächsten Jahres noch was auf dem Festplatz passieren".

Der Lumpenzug und die "Remmi Demmi Boys" fallen ebenso aus wie die "Bayernmän", wobei Marc Zimmermann die entstandenen guten Kontakte zu dieser Partyband zu einem späteren Zeitpunkt gerne nutzen will.

Die im Vorverkauf erworbenen Karten, wobei hier nur die für die "Dorfrocker" aktuell bleiben, behalten ihre Gültigkeit. Für die Rückabwicklung der Tickets ist Jens Mühl AnsprechpartnerSeine E-Mail-Adresse lautet jo.muehl@web.de.

Auf jeden Fall will der SSV seine Festschrift herausgeben. Diese ist bereits im Druck.