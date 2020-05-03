Vor 100 Jahren gründet sich der SSV "Waldessaum" Haigerseelbach

Eine Mannschaft des SSV Haigerseelbach bei einem Turnier am 28. Juli 1963 in Steinbach: (hinten von links) Manfred Gonschorek, Gerald Rompf, Willi Krumm, Erhard Krummen, Betreuer Hermann Heinz, (Mitte, von links) Friedel Deusing, Klaus Deusing, Klaus Knetsch, Egon Krumm, (vorne, von links) Hans Jürgen Würtz, Werner Dittmann und Karl Hartmann. Foto: Archiv SSV Haigerseelbach
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JUBILÄUMSFEIER ERST IN 2021 - IN ABGESPECKTER VERSION
Der SSV Haigerseelbach hat seine für das
Himmelfahrtswochenende geplanten Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag komplett abgesagt. Der Verein will das Jubiläum, so Vorsitzender Marc Zimmermann, im kommenden Jahr in einem kleineren Rahmen nachholen. "Der Drive ist raus, nachdem man so viel Zeit investiert hat", bekennt Zimmermann. Außerdem "kriegst du die Bands nicht mehr so zusammen".
Am
15. Januar (Freitag) könnten nach einer noch nicht so tiefgehenden Planung die "Dorfrocker" vor kleinerem Publikum als im vorher angedachten Festzelt im DGH auftreten. Am darauffolgenden Tag steht "irgendwas mit einem DJ" im Raum, am 17. Januar (Sonntag) könnte der Festkommers über die Bühne gehen. Dazu könnte "Mitte nächsten Jahres noch was auf dem Festplatz passieren".
Der Lumpenzug und die "Remmi Demmi Boys" fallen ebenso aus wie die "Bayernmän", wobei Marc Zimmermann die entstandenen guten Kontakte zu dieser Partyband
zu einem späteren Zeitpunkt gerne nutzen will.
Die im
Vorverkauf erworbenen Karten, wobei hier nur die für die "Dorfrocker" aktuell bleiben, behalten ihre Gültigkeit. Für die Rückabwicklung der Tickets ist Jens Mühl AnsprechpartnerSeine E-Mail-Adresse lautet jo.muehl@web.de.
Auf jeden Fall will der SSV seine
Festschrift herausgeben. Diese ist bereits im Druck.
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