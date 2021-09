Vor 50 Jahren: Dillbrecht wird Haigerer Exklave

Draufsicht: Die Wohnbebauung in Dillbrecht erstreckt sich überwiegend von der Durchgangsstraße in Richtung Siegerland (hinten). Die eigentliche "Hauptstraße" in dem Haigerer Stadtteil ist die Schwarzbachstraße. Der namensgebende Bach mündet schließlich in die Dill. Foto: Christoph Weber