Vor einer möglichen Freigabe überprüft Haiger die Spielplätze

Dürften wieder geöffnet werden: Am Montagabend war beispielsweise der Kinderspielplatz in Fellerdilln am Rand des Festplatzes noch gesperrt. Die Haigerer Stadtverwaltung will die Freizeitanlagen für Kinder Stück für Stück überprüfen und erst dann nach und nach freigeben. Foto: Christoph Weber