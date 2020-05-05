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Haiger

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Dienstag, 05.05.2020 - 18:04
2 min

Vor einer möglichen Freigabe überprüft Haiger die Spielplätze

Die Stadtverwaltung gibt die Anlagen nicht alle auf einen Schlag frei. Bauhofmitarbeiter schauen sich die etwa 30 Standorte erst einmal genauer an.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Dürften wieder geöffnet werden: Am Montagabend war beispielsweise der Kinderspielplatz in Fellerdilln am Rand des Festplatzes noch gesperrt. Die Haigerer Stadtverwaltung will die Freizeitanlagen für Kinder Stück für Stück überprüfen und erst dann nach und nach freigeben. Foto: Christoph Weber

Dürften wieder geöffnet werden: Am Montagabend war beispielsweise der Kinderspielplatz in Fellerdilln am Rand des Festplatzes noch gesperrt. Die Haigerer Stadtverwaltung will die Freizeitanlagen für Kinder Stück für Stück überprüfen und erst dann nach und nach freigeben. Foto: Christoph Weber

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