Dienstag,
05.05.2020 - 18:04
2 min
Vor einer möglichen Freigabe überprüft Haiger die Spielplätze
Die Stadtverwaltung gibt die Anlagen nicht alle auf einen Schlag frei. Bauhofmitarbeiter schauen sich die etwa 30 Standorte erst einmal genauer an.
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
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