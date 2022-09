Vorträge in Haiger über Mission in Äthiopien und Mannheim

Hannelore Kring (v. l.) dankt Carola Ruthsatz und Bettina Mütze für ihre Berichte und überreichte ihnen ein Präsent. Foto: Arno Kruse

HAIGER - Die Frauen-Gebets-Bewegung Haiger hatte zum Missionsfest in der evangelischen Stadtkirche zwei Missionarinnen als Referentinnen eingeladen. Carola Ruthsatz arbeitet mit Sinti in Mannheim, Bettina Mütze befasst sich mit der Schriftentwicklung unter nomadisch lebenden Volksgruppen in Äthiopien.

Gebet für Politiker und Entscheidungsträger

Martina Bedenbender legte in ihrer Fürbitte den Fokus auf die Nöte in der Welt, bat um Weisheit für die Bundesregierung und alle Entscheidungsträger sowie für eine gerechte Justiz. Sie schloss auch die Kinder- und Jugendarbeit an Schulen, Gemeinden und Einrichtungen mit ein. Dort sollten gute Werte und Inhalte vermittelt werden.

Carola Ruthsatz berichtete, seit über 100 Jahren kümmerten sich Helfer um die Gruppe der Sinti. Bisher hätten sich gut 25 Gemeinden in ganz Deutschland mit über 700 Mitgliedern gegründet. Die Mannheimer Sintigemeinde bestehe seit 50 Jahren. Die Familien lebten seit Generationen in Deutschland, hätten einen festen Wohnsitz und gingen einer Arbeit nach. Carola Ruthsatz betreibt nach eigenen Angaben hauptsächlich Kinder- und Jugendarbeit. Sie helfe, schulische Probleme zu lösen und fördere einen bestmöglichen Einstieg in ein selbstständiges Leben.

Die Gemeinde liege an einem sozialen Brennpunkt. Katholische, orthodoxe und muslimische Kinder fänden manchmal den Weg zu ihnen.

Ein Überraschungsgast, ein Sinti aus Mannheim, spielte auf seiner Gitarre und sang das Lied: "Dies ist der Tag, den der Herr gemacht", einmal auf Deutsch und dann auf Romanes.

Bettina Mütze ist ausgebildete Tierärztin und Bibelübersetzerin bei Wycliff. Ihr Einsatzgebiet ist in Äthiopien bei den Nyangatom. Dort arbeitet sie mit einem Team an der Übersetzung des Neuen Testamentes. Sie berichtete über Schwierigkeiten bei ihrer Arbeit.

Im Schlussteil dankte Hannelore Kring allen, die in irgendeiner Weise geholfen hatten und zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen hatten. Ein besonderer Dank ging an die beiden Missionarinnen für ihre Berichte. Kring überreichte ihnen ein Präsent. Sie schloss die Missionsfeier mit einem Segensgebet und der Einladung zu einer Tasse Kaffee.