VW Passat rutscht beim Drehen in den Graben

Missglücktes Wendemanöver auf nassem Gras: Neben dem Bahnviadukt zwischen Fellerdilln und Rodenbach rutscht dieser VW Passat in den Graben. Foto: Christoph Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER-FELLERDILLN - Weil das Wendemanöver eines VW-Passat-Fahrers am Freitagvormittag zwischen Fellerdilln und Rodenbach nicht geglückt ist, ist das Auto im Graben neben dem Bahnviadukt gelandet.

Die Dillenburger Polizei war von dem Vorfall nicht sofort informiert worden. Eine Streife begutachtete dann das Fahrzeug und schaute auch nach, ob sich noch jemand in dem VW befand. Anschließend ermittelte die Polizei den Halter.

Dieser gab an, er habe an der schmalen Zufahrt zum Radweg umdrehen wollen. Dabei sei das Auto aufs nasse Gras geraten und so tief in den Graben gerutscht, das sein Fahrzeug aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Graben herauszukommen war. Weil bei dem unfreiwilligen Ausritt kein Schaden entstanden ist, hat das missglückte Wendemanöver für den Passat-Fahrer auch keine polizeilichen Folgen. Anders wäre es gewesen, wenn etwa ein Schild beschädigt worden wäre. In diesem Fall hätte der Verursacher diesen Alleinunfall sofort der Polizei melden müssen, weil ansonsten möglicherweise eine Fahrerflucht im Raum gestanden hätte.