Warum der Wald für uns wichtig ist

HAIGER. Fern von Corona und hoch über Haiger vermittelt er interessante Einblicke in den Lebensraum Wald und faszinierende Ausblicke über die tief im Tal liegende Hessentagsstadt 2022: der neugestaltete Waldlehrpfad. Zwischen dem Hindenburgshügel und dem Schillerstein gelegen, konnte der Weg dank einer 1500-Euro-Spende des Haigerer Lions Clubs mit 36 lehrreichen Infotafeln ausgestattet werden.

Bei der Wiedereröffnung erinnerte Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) im Beisein von Lions-Präsident Theo Saur und Schatzmeister Dirk Nähring, sowie Mitinitiator Andreas Rompf vom Fachdienst Freizeit und Sport, an den hohen Stellenwert von Natur und Landschaft. Dazu stellte er fest: "Dieser neu gestaltete Waldlehrpfad ist ein Top-Meilenstein der Naherholung, den jeder ab sofort nutzen kann". Auf der 900 Meter lange Route erhielten die Naturinteressierten eine Vielzahl von Informationen über die Bedeutung des Waldes. Schramm dankte den Lions, die durch ihre Spende eine Wiederbelebung des 30 Jahre alten Pfades ermöglicht hätten. "Die Wiedereröffnung des Waldlehrpfades erfolgt zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt wollen die Leute wieder raus und dazu bietet er eine gute Gelegenheit", sagte Saur. Bei der Vorstellung seines Service Clubs wies er darauf hin, dass sich die Lions stark ehrenamtlich engagieren. Um Spenden für gemeinnützige Zwecke zu sammeln, würden sie sich an Haigerer Veranstaltungen wie dem Winterzauber oder dem Maifest beteiligen.

Wie Mario Schramm berichtete, hatte Forstwirtschaftsmeister Christoph Krumm sowohl bei der Einrichtung des Waldlehrpfades vor 30 Jahren als auch bei der Neugestaltung die Federführung. "Für die Anfertigung der 36 Tafeln wurde Holz aus heimischer Produktion verwendet", machte er in diesem Zusammenhang deutlich. Der Ausblick des Bürgermeisters: "Wir wünschen uns, dass sich viele Wanderer und Spaziergänger auf diesem lehrreichen Pfad bewegen und auch Schulklassen dieses Angebot nutzen". Der Rathauschef kündigte die Erweiterung des Pfades in einem weiteren Abschnitt zwischen Adolfstempel und Eduardsturm an.

Übergeben den neu gestalteten Waldlehrpfad (von links): Bürgermeister Mario Schramm, Präsident Theo Saur und Schatzmeister Dirk Nähring vom Lionsclub Haiger. Foto: Klaus-Dieter Schwedt

Entlang der Strecke zwischen dem Hindenburghügel und dem gut 4000 Kilogramm schweren Schillerstein, der am 9. Mai 1905 zum 100. Todestag des Dichterfürsten aufgestellt wurde, gewährt der Waldlehrpfad Einblicke in die Natur und den Lebensraum Wald. Es werden nicht nur Bäume und Sträucher vorgestellt. Das Anliegen der Initiatoren ist es zudem, ihre Bedeutung im Ökosystem klar zu machen. Vorgestellt werden beispielsweise Feldahorn, Hainbuche, Stechpalme, der seltenen Eisbeerbaum, Heckenrose, Schwarzer Holunder, Schlehe und Vogelbeere.

Den Wald für die nächsten Generationen erhalten

Auf die schwierige Situation in der Waldwirtschaft und die fehlende Nachfrage nach Käferholz eingehend, sagte Schramm: "Der Wald ist ein wichtiges Element mit hohem Erholungswert. Für uns kommt es darauf an, unsere 1767 Hektar Stadtwald für die nächsten Generationen zu erhalten." Aktuell bringe er keinen finanziellen Nutzen.

In diesem Zusammenhang erwähnte das Stadtoberhaupt auch, dass Haiger den Forstbetrieb in Kooperation mit der Gemeinde Eschenburg organisiert.