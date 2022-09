Weidelbacher feiern stimmungsvolles Erdchesfest

Bereits am frühen Abend ist das Festgelände des Heimatvereins Weidelbach am Rande des Dorfes sehr gut besucht. Foto: Sebastian Pulfrich

HAIGER-WEIDELBACH - Unter dem Motto "Tradition verpflichtet" ist am Wochenende das Erdchesfest des Weidelbacher Heimatvereins über die Bühne gegangen.

Die Ursprünge des beliebten Dorffestes liegen schon mehrere Jahrzehnte zurück. Den Auftakt in diesem Jahr machte erstmals ein gemeinsames Kaffeetrinken bei Kringekuchen und Musik.

Für die Kinder des Haubergsdorfes stand am Nachmittag eine Hüpfburg bereit. Zudem hatten die Jüngsten die Möglichkeit, sich kunstvoll schminken zu lassen.

Bereits am frühen Abend war das Festgelände am Rande Weidelbachs sehr gut besucht, und im Laufe des Abends konnten die Mitglieder des Heimatvereins viele Gäste aus nah und fern begrüßen. Wie auch schon in den vergangenen Jahren begleitete André Schüler ("Mir Zwo") das Erdchesfest musikalisch. Bis tief in die Nacht hinein lauschten die Besucher aktuellen Hits, sangen bekannte Heimatlieder und tauschten Erinnerungen aus. Neben dem Kaffeetrinken fand erstmals ein "Plattschwätz"-Gottesdienst auf dem Gelände statt. Dieser wurde von Mitgliedern der evangelischen Kirchengemeinde, der Freien Gemeinde und des Heimatvereins Weidelbach vorbereitet. Als Gast konnten die Organisatoren Pfarrer i. R. Ronald Lommel aus Herborn begrüßen, der den gesamten Gottesdienst auf Platt hielt. Auch die Lieder wurden in Mundart vorgetragen und zum Teil gemeinsam mit den Besuchern gesungen.

"Es war ein sehr schönes Festwochenende, und man hat mal wieder gesehen, wie gut wir in Weidelbach zusammenarbeiten", bilanzierte Heimatvereinsvorsitzender Sebastian Pulfrich.