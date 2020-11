Weidelbacher Heinz Gerhardt erhält Verdienstmedaille

Auszeichnung: Heinz Gerhardt (l.) erhält von Regierungspräsident Christoph Ullrich die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Foto: Regierungspräsidium Gießen

HAIGER-WEIDELBACH/GIESSEN - Haiger-Weidelbach/Gießen (red). "Musst Du heute Abend schon wieder weg?" Diese Frage hat Heinz Gerhardt sicherlich oft gehört. Fast 40 Jahre lang hat sich der Weidelbacher kommunalpolitisch engagiert. Dafür hat kürzlich aus den Händen von Gießens Regierungspräsident Christoph Ullrich (CDU) die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen bekommen.

"Sie haben in die verschiedensten Themen jede Menge Arbeit und Zeit investiert und viele Stunden Ihres Lebens in Sitzungen verbracht", sagte Ullrich. Er überreichte dem 80-Jährigen die Auszeichnung, die vom Bundespräsidenten verliehen wird und landläufig als Bundesverdienstkreuz bekannt ist, im kleinen Kreis. Dem Geehrten war es wichtig, seiner Frau Karin und seinen Kindern für die Unterstützung zu danken - denn ohne sie wäre das alles nicht gegangen, sagte er.

Von 1968 bis 1976 war Gerhardt in der Gemeindevertretung im damals noch selbstständigen Weidelbach. 1985 wurde der Christdemokrat in die Haigerer Stadtverordnetenversammlung gewählt. Von 1985 bis 1989 gehörte er dem Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Kultur, von 1989 bis 1997 dem Haupt- und Finanzausschuss an.

Von 1997 bis 2001 war er Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt, Bauen und Stadtentwicklung und von 2001 bis 2006 des Haupt- und Finanzausschusses. Danach gehörte er bis 2016 als ehrenamtlicher Stadtrat dem Magistrat an.

"Ohne Ehrenamtliche wie Heinz Gerhardt würde eine Kommune oder ein Verein nicht funktionieren", sagte Ullrich. "Sie tragen dazu bei, dass die Dörfer lebendig bleiben." Und so verband der Regierungspräsident seinen Dank für die langjährige Arbeit sogleich mit einem Appell an die Allgemeinheit, sich zu engagieren - egal, ob in der Politik, im Sportverein, in der Feuerwehr oder im Elternbeirat von Kita oder Schule.

Heinz Gerhardt berichtete, dass es eine interessante Arbeit gewesen sei und eine immer schöne Aufgabe - und das neben seinem Beruf. "Zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln, bedeutet schon eine gewisse Genugtuung", sagte der 80-Jährige beispielsweise mit Blick auf den Hessentag, der 2022 in Haiger stattfindet. Die Entscheidung im Magistrat, sich um die Ausrichtung des Landesfestes zu bewerben, fiel, als er dem Gremium noch angehörte. "Das ist eine gute Sache für die gesamte Region. Ja, der Hessentag kostet Geld. Aber er wird Haiger zum Positiven verändern", zeigte er sich überzeugt.

"Dein Platz auf der Ehrentribüne ist mehr als gesichert", versprach Haigers Erster Stadtrat Sebastian Pulfrich (CDU) in der Hoffnung, dass Corona keinen Strich durch die Rechnung macht. Als Kommunalpolitiker sei Gerhardt den Dingen nachgegangen, habe lieber dreimal nachgefragt oder auch mal auf den Tisch gehauen, wenn es nötig war. Er lobte auch Gerhardts Fachwissen: "Das hatte immer Hand und Fuß." Der 80-Jährige sei ein Vorbild und habe immer einen guten Rat für junge Menschen.

Ullrich erinnerte daran, dass Gerhardts langjähriges ehrenamtliches Engagement bereits mehrfach gewürdigt wurde: 1997 erhielt er das "Glöckchen" der Stadt Haiger. Im Jahr 2000 wurde ihm der Ehrenbrief des Landes Hessen und 2016 die Bezeichnung "Ehrenstadtrat" verliehen.