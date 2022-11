Weihnachtliches Konzert: "Klassik mal anders"

Die Harmonika-Big-Band spielt am 4. Dezember ein weihnachtliches Konzert in der Stadtkirche Haiger. (© Harmonika-Big-Band)

HAIGER - Die Harmonika-Big-Band lädt in diesem Jahr wieder, nach einer coronabedingten Pause, zu einem vorweihnachtlichen Konzert in die Stadtkirche Haiger ein und will mit ihrer Unterhaltung besinnliche Ruhe in die Vorweihnachtszeit bringen.

Unter dem Motto "Klassik mal anders" will die Harmonika-Big-Band klassische Titel, Filmmusik, Musical-Melodien verpackt mit einer Weihnachtsgeschichte spielen und dazu mit bekannten Weihnachtsliedern auf die Adventszeit einstimmen.

Alle Stücke wurden vom Leiter der Harmonika-Big-Band, Josef Retter, speziell arrangiert, der auch als Solist am Saxofon zu hören sein wird.

Das Kirchenkonzert des Akkordeon-Orchesters findet am Sonntag, 4. Dezember, um 16 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche Haiger statt. Der Eintritt ist frei.